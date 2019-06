Melissa Satta dopo Boateng: paparazzata con Tommy Chiabra

Melissa Satta ultime news e gossip: avvistata la showgirl con Tommy Chiabra

Da quando è finito il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta è una delle single più corteggiate in Italia. Tra i tanti che stanno cercando di conquistare l’ex Velina di Striscia la notizia, c’è anche Tommy Chiabra. L’imprenditore e la soubrette sarda stanno trascorrendo parecchio tempo insieme, come documenta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 19 giugno. Tommy non è ancora ufficialmente il nuovo fidanzato di Melissa ma potrebbe diventarlo in futuro. Per ora la Satta non nega serate insieme, come quella che è stata immortalata dai paparazzi di Alfonso Signorini.

Melissa Satta e Tommy Chiabra insieme a Firenze

Melissa Satta e Tommy Chiabra sono stati pizzicati a Firenze, dove in questi giorni si è tenuto il Pitti. I due si sono presentati insieme di sera ad alcune feste private mentre il giorno si sono concessi delle lunghe camminate in giro per la città come semplici turisti. L’imprenditore, come dimostrano gli scatti di Chi, cerca in tutti i modi il contatto con Melissa che a un certo punto, forse stanca di camminare sui tacchi, sale sulle spalle del suo cavaliere. Tra i due c’è molta complicità e sintonia: presto ci sarà pure tanta passione?

Melissa Satta: chi è l’imprenditore Tommy Chiabra

Tommy Chiabra è un imprenditore che conosce bene il mondo dello showbiz. Ha avuto una lunga relazione con la conduttrice Fiammetta Cicogna e stava per sposare nel 2017 la figlia di un milionario libanese. Ha avuto flirt con donne molto note quali Nina Senicar, Aida Yespica, Selena Gomez. Vanta inoltre amicizie importanti come quelle con Flavio Briatore e Leonardo DiCaprio.