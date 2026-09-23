Melissa Satta tuona sulle “ventenni vecchie dentro”, poi le rivelazioni su Beretta e l’ozonoterapia

Melissa Satta contro le ragazze che abusano delle punturine. La showgirl sarda ed ex velina di Striscia la Notizia, intervistata dal settimanale F, ha parlato del suo nuovo podcast, The Long Game, un progetto che ha lo scopo di dare preziosi consigli sulla longevità. Si tratta di suggerimenti alla portata di tutti, compresi coloro che non hanno la possibilità di ricorrere a trattamenti costosi. Inoltre la 40enne ha parlato della sua relazione sentimentale con Carlo Gussalli Beretta, rispondendo alle critiche di chi la accusa di avere il toy boy (l’imprenditore bresciano ha 11 anni meno di lei).

Melissa Satta parla della differenza d’età con Carlo Gussalli Beretta e delle ragazze che si fanno le punturine

Da quando fa coppia con Beretta, Satta ha dovuto fare i conti con le malelingue. Una delle più fastidiose è quella che la critica per la differenza d’età con il fidanzato. L’ex velina, senza troppi giri di parole, ha lanciato un’invettiva contro un certo tipo di mentalità: “In Italia siamo arretratissimi, fermi ai primi del ’900. Io non scelgo un uomo perché è giovane. Lo scelgo perché ha una vita giovane”. A questo punto ha anche tuonato contro le giovani che, a suo dire, abusano dei ritocchini: “Vedo ragazze di vent’anni vecchie dentro che passano il tempo a farsi punturine. Io e Carlo abbiamo lo stesso stile di vita”.

Satta ha continuato nel suo ragionamento, dispensando consigli alle donne: “Alleggeritevi e divertitevi. Un uomo ti fa stare bene? Ti rende felice? Cosa conta l’età? Ci si può lasciare anche se si hanno gli stessi anni. Al mondo d’oggi cerchiamo di aprire la mente e parliamo tanto di libertà, ma dov’è la libertà se ancora puntiamo il dito sulla differenza d’età? E solo se è la donna quella a essere più grande?”. A onor del vero, l’ultimo punto è più un luogo comune che altro, visto che anche gli uomini che hanno relazioni con donne molto più giovani finiscono spesso nel mirino dei bacchettoni. Per info chiedere ad esempio a Flavio Briatore.

Melissa Satta: i consigli sulla vita sana

Attraverso il podcast The Long Game, Satta vuole dare a tutte le persone, anche quelle con meno mezzi economici, la possibilità di ascoltare medici e specialisti che forniscano informazioni utili per la longevità. Secondo la showgirl, non bisogna fare sforzi titanici per stare bene. Nel concreto come si arriva a condurre una vita salutare? “Mangiare bene, allenarsi: una corsa al parco è gratis, la possono fare tutti. I sacrifici che compiamo per stare bene sono d’insegnamento ai nostri figli“, ha dichiarato la 40enne.

Per Melissa è fondamentale avere buone abitudini. Un insegnamento che impartisce anche a suo figlio Maddox, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng. “Una dieta ha bisogno di tutto – ha evidenziato – verdure, proteine e carboidrati. Non lo obbligo. È controproducente. Gli dico: “Tu puoi tranquillamente non farlo, ma io ti sto dando gli strumenti per evitarti certe cose”, anche i brufoletti. È libero. Ma poi non deve venire a piangere…”.

Satta ha inoltre rimarcato che avere un corpo sano aiuta anche ad avere una mente sana. Tra l’altro anche la salute mentale sarà uno dei temi cardine del podcast perché “la salute mentale è ciò che ti permette di avere una vita fantastica”.

A proposito di vita fantastica, ha messo in guardia le persone dal giudicare positivamente ciò che vedono sui social: “Non facciamoci fregare dai social e da quello che ci mostrano sulle vite degli altri, che sembrano così belle da farci sentire dei falliti. Io, online, non metto tutto. La vita privata la tengo per me“.

Infine ha rivelato, sempre parlando di longevità, che da anni fa ozonoterapia. “Avevo cominciato a causa di un dito rotto e poi ho scoperto i benefici di questa terapia che è fortemente antinfiammatoria. Assumo vitamina D, creatina, aminoacidi”, ha concluso.