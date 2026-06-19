Carlo Beretta: “Con Melissa Satta zero liti e cosa penso della mia ex Giulia De Lellis diventata mamma”

Carlo Gussalli Beretta ha rotto il silenzio sulla sua vita professionale e privata: il rampollo della prestigiosa famiglia bresciana produttrice di armi raramente si conceda alla stampa. Ha fatto un’eccezione rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato dei suoi studi, del suo lavoro e della relazione sentimentale con Melissa Satta. Ha anche commentato il fatto che la sua ex fidanzata Giulia De Lellis, con la quale ha condiviso una storia lunga circa 4 anni, è diventata mamma per la prima volta nei mesi scorsi.

Carlo Gussalli Beretta su Melissa Satta: “Tra di noi mai una lite. Giulia De Lellis? Contento per lei”

Carlo è originario di Gardone Valtrompia, ma è nato a New York nel 1997. Il padre voleva che avesse anche il passaporto americano. Nella ‘Grande Mela’ è rimasto fino a 6 anni, poi è tornato a Brescia dove ha frequentato le elementari. Dopo due anni alla scuola internazionale Sir James è andato in collegio a Ginevra. Infine si è laureato all’Università Bocconi, in Economia. Oggi si occupa della divisione lusso dell’azienda e della digitalizzazione.

Per quel che riguarda il versante privato fa coppia con Melissa Satta. Prima era legato a Giulia De Lellis: “La visibilità di Giulia mi ha esposto molto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità. Avevamo due personalità diverse, ma condividevamo i valori. Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto”. Dunque solo parole positive per l’ex e nessun risentimento.

Più volte di recente è stato chiacchierato per il legame con Satta che ha più di dieci anni rispetto a lui e un figlio avuto con l’ex calciatore Kevin Prince Boateng. “Lei è una persona matura, siamo allineati su molte cose – ha raccontato – In due anni di relazione non ricordo neppure un litigio. Facciamo una vita sana, ordinata, con tanto sport. Di lei apprezzo i valori e il modo di essere madre. E poi il suo essere flessibile: non è attaccata per forza a un certo stile di vita. Ho sempre avuto donne indipendenti e che non vivono di luce riflessa”.

Più volte la cronaca rosa ha ipotizzato che in tempi brevi potrebbero arrivare le nozze e, magari, un bebè. D’altra parte la stessa ex velina, intervistata pochi mesi fa a Verissimo, ha detto che se Carlo volesse mettere su famiglia e sposarsi lei sarebbe d’accordo. Dunque? Progetti a lungo termine ci sono? “Ora sono concentrato sui 500 anni dell’azienda, ma quella sul futuro insieme è una conversazione che abbiamo iniziato in modo serio. Faccio il parallelismo col lavoro: ho imparato quello che c’era da imparare, poi a un certo punto cerchi stabilità”.

Mamma Umberta ha voce in capitolo sulle fidanzate? “Lei è presente, ma non mi condiziona”

Sempre il gossip nostrano ha più volte sussurrato che sua madre, Umberta Gnutti, sarebbe assai presente nella sua vita. Addirittura c’è chi ha sostenuto che le sue fidanzate debbano prima essere approvate dalla mamma. Cosa c’è di vero? “La gente la immagina che dà i voti: non è così. È presente, ma non ha mai tentato di condizionarmi”, ha sottolineato Carlo, aggiungendo che non è nemmeno spaventata dalla differenza di età che ha con Satta. “Una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito. E hanno un figlio”, ha confessato il manager.

L’imprenditore ha anche risposto alle accuse che spesso gli muovono per far parte di una famiglia che produce armi. Sui social tanti lo attaccano, affermando che fa soldi quando scoppiano le guerre. Carlo ha spiegato che in realtà, a livello di affari, quando c’è un conflitto anche per la sua attività non è una buona notizia. “L’illazione che mi viene fatta più spesso è: adesso che ci sono le guerre, aumentate il business. Ma è l’esatto opposto, per vari motivi: il primo è che noi ci limitiamo alla produzione di small arms. Poi se un Paese entra in conflitto non possiamo più vendere, per via dell’embargo”, ha riferito.