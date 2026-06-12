Melissa Satta furiosa dopo le fake news sull’ex marito Boateng: “Ecco i nostri rapporti oggi”

Melissa Satta è intervenuta pubblicamente dopo che nelle scorse ore sono iniziate a circolare su diverse testate alcune esternazioni attribuite al suo ex marito Kevin Prince Boateng, con il quale ha un figlio, Maddox (12 anni). In particolare sono state riportate frasi in cui l’ex calciatore sosteneva che quando era sposato con l’ex velina non rendeva in campo in quanto aveva troppi rapporti intimi durante la settimana. Ma in realtà tali confidenze, come specificato dalla Satta, non sono mai state fatte dal 39enne ghanese. In altre parole si tratta di fake news.

Lo sfogo di Melissa Satta dopo le fake news sulle dichiarazioni dell’ex marito

Boateng ha rilasciato un’intervista a un podcast tedesco, ma mai ha rivelato ciò che è stato riportato sulla stampa italiana. Durante la chiacchierata con lo youtuber e tiktoker tedesco Andreas Poke ha parlato del rapporto col fratello Jerome e anche dell’ex moglie Satta e del figlio Maddox. Ma nessuna delle dichiarazioni ha riguardato la sfera intima. Per questo la showgirl sarda è intervenuta sui suoi profili social facendo chiarezza:

“Numerosi siti, giornalisti e pagine Instagram stanno diffondendo questa finta intervista. Né io né Prince abbiamo mai parlato del nostro rapporto privato e soprattutto intimo, rilasciando dettagli così assurdi. Non è mai stata una dichiarazione fatta da noi! La nostra relazione è terminata da anni, ma c’è un grandissimo rispetto e soprattutto condividiamo l’amore per nostro figlio”.

Satta ha concluso dicendo che, qualora gli organi di informazione non provvederanno in modo tempestivo a correggere quanto riportato sulla sua sfera privata, si riserverà di ricorrere a vie legali. Infine ha lanciato un appello chiedendo rispetto, soprattutto quando ci sono minori di mezzo.

Melissa Satta felice con Carlo Beretta dopo le rotture con Boateng e Matteo Berrettini

Satta, qualche mese fa, era stata ospite a Verissimo. In quel frangente era tornata a parlare della fine del matrimonio con Boateng, ricordando che per lei quel periodo fu traumatico e complesso. Dopo la rottura si è legata per circa un anno al tennista Matteo Berrettini. Anche questa storia non ha avuto un lieto fine. Oggi fa coppia con Carlo Gussalli Beretta, con il quale ha trovato serenità e stabilità. Ha confessato che se il compagno lo volesse, sarebbe pronta a diventare mamma bis e sarebbe felice di poter dare un fratellino o una sorellina a Maddox. Ha inoltre confidato che se Carlo le facesse la proposta di matrimonio, non avrebbe problemi a risposarsi.