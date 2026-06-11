Boateng sull’ex moglie Melissa Satta: “Una relazione di pura follia, consumavo energie a letto”

Kevin Prince Boateng è tornato a parlare di Melissa Satta. I due hanno avuto il figlio Maddox nel 2014. Si sono sposati due anni dopo e nel 2020 si sono lasciati definitivamente. L’ex calciatore ghanese ha riferito, come riporta il quotidiano romano Il Messaggero, che quando viveva con la showgirl, aveva problemi a livello sportivo. In particolare, ha sostenuto che stare insieme a una donna così “bella e famosa” a volte fa dimenticare di essere un professionista. Ha inoltre aggiunto che aveva una vita intima alquanto movimentata, arrivando ad avere rapporti praticamente ogni giorno.

Kevin Prince Boateng parla del matrimonio con Melissa Satta “Non mi prendevo cura di me”

“I media continuavano a diffondere storie come “Boateng è di nuovo infortunato, non si prende cura di se stesso”. Era vero, non mi prendevo cura di me stesso, ma il motivo non era l’alcol o la vita notturna”, ha precisato il 39enne. “Quando sei con una donna bella e famosa, a volte dimentichi di essere un atleta professionista”, ha aggiunto. Spazio poi alle rivelazioni intime.

“La mia relazione con Melissa Satta era pura follia. Facevamo l’amore almeno 7-8 volte a settimana e non lasciavo riposare il mio corpo. Quando scendevo in campo, le mie gambe non avevano più forza. Avevo messo da parte il calcio, i soldi, tutto. Mentre Milano si aspettava trofei da me, io consumavo le mie energie in camera da letto”, ha concluso lo sportivo.

Le relazioni di Melissa Satta e Boateng dopo la fine del loro matrimonio

Le dichiarazioni dell’ex calciatore ghanese senza dubbio non faranno piacere a Melissa Satta che, molto probabilmente, sarà nuovamente e ingiustamente additata, come già le è successo in passato, come la causa dei non entusiasmanti rendimenti sportivi da parte dell’ex atleta. Un caso simile è capitato anche quando faceva coppia con Matteo Berrettini.

Con il tennista romano si è frequentata dopo la fine del matrimonio con Boateng. Ogni qual volta che Berrettini era vittima di un infortunio, gli hater bussavano alla porta dell’ex velina e puntavano il dito contro di lei. Morale della favola? I due si sono lasciati e Berrettini ha continuato ad avere a che fare con i guai fisici. Evidentemente non era la Satta il problema.

Oggi Melissa è legata sentimentalmente a Carlo Beretta, rampollo di una delle famiglie bresciane più ricche d’Italia. Pochi mesi fa a Verissimo ha dichiarato di essere innamoratissima e che l’imprenditore riesce a infonderle serenità e tranquillità. Ha aggiunto che se lui volesse un figlio, lei sarebbe d’accordo. E ancora, ha lasciato intendere senza troppo girarci attorno che se arrivasse la proposta di matrimonio, si risposerebbe.

Boateng, invece, si è già risposato. L’11 giugno del 2022 è convolato a nozze con l’influencer Valentina Fradegrada, per poi separarsi l’anno successivo.