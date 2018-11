Melissa Satta a Storie Italiane, le parole per il marito Boateng e l’appello alle donne

Melissa Satta racconta la sua vita familiare ai microfoni di Eleonora Daniele

Melissa Satta si racconta a Storie Italiane. La bellissima showgirl ha presentato il suo libro M come Melissa davanti alle telecamere del programma in onda su Rai1. L’ex velina sarda ha raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele la passione per il lavoro, l’amore per calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng ma soprattutto la sua vita di mamma. La conduttrice è infatti diventata mamma nel 2014 e da allora la sua vita è totalmente cambiata. Sempre in viaggio tra Italia e Germania, la splendida Melissa sottolinea che la sua vita non è fatta solo di momenti felici come può apparire dai messaggi veicolati attraverso i social. Nonostante le difficoltà dovute agli impegni di entrambi, la conduttrice e il marito riescono a mantenere saldo il loro legame, soprattutto per il bene del figlio.

Melissa Satta racconta l’amore per il marito e fa un appello alle donne

Ai microfoni di Eleonora Daniele, la moglie di Kevin Boateng ha raccontato l’amore per la famiglia e non solo. Legata al calciatore da 7 anni, Melissa Satta è diventata mamma di Maddox nel 2014. Al bimbo, che oggi ha 4 anni e mezzo, mamma Melissa ha voluto trasmettere l’amore per i viaggi e i valori della famiglia e della dedizione agli affetti. La showgirl ha dichiarato che anche la sua vita è fatta di sacrifici. A causa degli impegni, lei e il marito sono costretti spesso a lottare contro il tempo ma ciò non scalfisce la loro unione. Proprio dalla sua condizione di donna amata e fortunata, Melissa ha voluto fare un appello a tutte le donne che invece subiscono violenza da parte dei propri compagni invitandole ad amarsi e a farsi rispettare.

M come Melissa: il libro autobiografico di Melissa Satta

Nel suo libro M come Melissa, Melissa Satta si presenta. Il volume è infatti una sorta di autobiografia in cui l’ex velina si racconta e svela gli aspetti più intimi della propria vita e non solo. Tra le pagine del libro la showgirl affronta infatti anche temi che le stanno particolarmente a cuore come la famiglia, l’amore ma anche l’uso dei social e i consigli alle giovanissime che aspirano ad entrare nel mondo dello spettacolo.