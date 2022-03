Melissa Satta spiega perché è nata a Boston: l’infanzia con i genitori

In una lunga intervista rilasciata al settimanale F Melissa Satta ha svelato il motivo per cui è nata negli Stati Uniti, più precisamente a Boston. La soubrette ha la doppia cittadinanza: sia quella americana sia quella italiana. Nel Massachusetts l’ex Velina di Striscia la notizia è rimasta fino all’età di cinque anni per poi arrivare in Italia.

Come mai Melissa è nata oltreoceano? Il motivo è presto detto: il padre della Satta, sardo di origine ma cresciuto a Roma, era un architetto urbanista con la passione dei viaggi. A un certo punto della sua vita ha deciso di prendere una seconda laurea ad Harvard, uno dei college più esclusivi in America.

La madre di Melissa Satta – una designer d’interni – l’ha prontamente seguito. La coppia ha vissuto negli Stati Uniti per ben dieci anni. Il 7 febbraio 1986 è nata la soubrette e successivamente, nel 1991, tutta la famiglia al completo è rientrata in Italia.

I Satta si sono trasferiti a Porto Cervo, in Sardegna, dove il padre di Melissa era stato chiamato dall’Aga Khan per sviluppare la Costa Smeralda. Melissa ha vissuto qui fino alle scuole medie. Non ha esitato a definire la sua infanzia stupenda, sempre all’aria aperta e alle prese con moltissimi sport.

Fin da piccola Melissa Satta – che si è sempre definita un maschiaccio – ha praticato karate, bici, barca a vela, tennis, calcio. Quest’ultima una vera e propria passione per la modella, che ha addirittura giocato a livello professionale, nel campionato di C1.

Melissa Satta ha due fratelli: uno più grande di dieci anni, nato da un’unione precedente del padre, e l’altro più piccolo di quattro. Ha un ottimo rapporto con entrambi, tanto che i due sono stati i testimoni di nozze di Melissa quando nel 2016 ha sposato il calciatore Kevin Prince-Boateng.

L’approdo in tv è avvenuto in maniera casuale: dopo la Maturità Melissa Satta ha lasciato la Sardegna e si è trasferita a Milano, per studiare allo Iulm. Alcuni amici conosciuti a Porto Cervo l’hanno però spinta a iscriversi ad un’agenzia di modelle e per gioco è poi arrivato il provino per Striscia la notizia, superato brillantemente.