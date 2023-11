Melissa Satta, sfogo dopo Belve: “Parlo io, la verità sulla Canalis”

A distanza di qualche giorno dalla sua intervista a Belve, Melissa Satta ha fatto chiarezza via social. La showgirl era stata ospite del programma di Francesca Fagnani su Rai 2 nella puntata andata in onda il 24 ottobre scorso. Melissa, in quell’occasione, aveva parlato della sua situazione sentimentale, vissuta con il tennista Matteo Berrettini, ma aveva anche lanciato una stoccata alla conduttrice Paola Ferrari e non solo.

Melissa Satta fa chiarezza su Elisabetta Canalis

Nella chiacchierata con Francesca Fagnani, Melissa Satta aveva parlato anche di Elisabetta Canalis. Affrontando il discorso della presunta rivalità tra le due, la showgirl aveva spiegato di non essersi mai sentita in competizione con la Canalis in quanto, a detta sua, facevano parte di due generazioni diverse. Parole, queste, che avevano, in primo luogo, suscitato una risposta da parte di Elisabetta Canalis. A distanza di qualche giorno, Melissa Satta ha voluto fare chiarezza su quanto detto, attraverso le sue storie Instagram:

“Grazie per tutti i commenti positivi, sono andata a Belve dalla Fagnani consapevole che sarebbe stata un’intervista un po’ frizzante… Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate… Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis, ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene così… Ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un’offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente“.

Il precedente botta e risposta

Con queste parole, Melissa Satta ha voluto fare chiarezza su quanto detto in occasione della sua ospitata a Belve. Come detto, non era passata inosservata la replica di Elisabetta Canalis alle parole della showgirl. Dopo aver postato uno scatto sui social, un amico le aveva lasciato un commento: “Ho sentito che sei di un’altra generazione“. La Canalis aveva quindi replicato a queste parole con le emoji della vecchietta e quella festaiola. Anche i fan, inoltre, erano intervenuti in difesa di Elisabetta.

Dopo questo botta e risposta, non era chiaro se tra Satta e Canalis potesse esserci stata della tensione, magari proprio dopo l’intervista della prima. Solo l’estate scorsa, le due erano andate in Sardegna insieme con i rispettivi compagni e sono legate da una forte amicizia. Con le sue recenti parole, però, Melissa sembra voler mettere un punto a questa storia, facendo chiarezza sul reale significato di quanto detto.

All’interno dell’intervista a Belve, Melissa Satta aveva lanciato anche una stoccata a Paola Ferrari. Quest’ultima, quando la showgirl era stata arruolata come opinionista a Sky Calcio Club, aveva sostenuto che la funzione della Satta fosse quella di dare sostanza ad uno degli stereotipi più triti. La showgirl aveva quindi definito la Ferrari “rosicona” e quest’ultima era tornata sull’argomento a distanza di pochi giorni, facendo chiarezza su quelle parole che avevano scatenato la risposta di Melissa.