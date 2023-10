Melissa Satta, le parole sulla Canalis a Belve: Elisabetta reagisce

By

Dopo la stoccata di Melissa Satta a Belve nei confronti di Elisabetta Canalis, l’ex velina non è rimasta in silenzio. Martedì 24 ottobre la compagna di Berrettini è stata ospite da Francesca Fagnani e qui ha parlato della sua rivalità con la Canalis.

“Diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse…Non c’è mai stata la volontà di essere associata a lei, poi ho capito che faceva comodo anche pubblicamente creare questa finta rivalità“

La Satta ha dunque spiegato che non si è mai sentita in competizione con la Canalis, volendosi mostrare superiore a questo confronto che le vedrebbe antagoniste. Le due sono unite da un passato simile: veline sarde di Striscia la Notizia, ma soprattutto entrambe hanno avuto una storia con Bobo Vieri.

La risposta della Canalis non ha tardato ad arrivare, su Instagram infatti ha postato un suo scatto a cui un amico ha risposto: “Ho sentito che sei di un’altra generazione“. Lei ha commentato con le emoji della vecchietta e quella festaiola. Anche i fan sono intervenuti in difesa di Elisabetta. “Io credo sia proprio di un altro pianeta“, oppure, “La generazione il tempo si è fermato“, ha commentato un altro.

In effetti le ex veline non sono di due generazioni completamente diverse, infatti le separano solamente 8 anni: la Satta è del 1986, mentre la Canalis del 1978.

Non si è capito però se ci sia stata davvero tensione tra le due dopo l’intervista di Melissa, poiché in realtà sono molto amiche. Quest’estate, infatti, sono state insieme in Sardegna, con i rispettivi compagni: Mattia Berrettini e Georgian Cimpeanu.

L’intervista a Belve

Nell’intervista a Belve Melissa Satta ha parlato anche della sua relazione con Mattia Berrettini. L’ex velina ha rivelato che le persone non riescono a trattarli come “normali”, poiché la storia sembra qualcosa di surreale. Ha raccontato però di sentirsi bene e felice al suo fianco, nonostante le difficoltà affrontate nel periodo iniziale.

Oltre alla Canalis, la Satta ha mandato frecciatine anche a Paola Ferrari che è stata definita una “rosicona”. A ciò poi la conduttrice ha risposto spiegando che accetta le critiche, ma che in questo caso non hanno nessun tipo di fondamento.

Le relazioni con Bobo Vieri delle veline

Sia Melissa Satta che Elisabetta Canalis hanno avuto una storia con Bobo Vieri, attualmente sposato con Costanza Carracciolo, anche lei ex velina.

La prima ha avuto una relazione con il calciatore dal 2006 al 2011, finita perché i due si trovavano in momenti della carriera diversi: una agli inizi e l’altro alla fine. Con la Canalis invece Vieri è stato circa 3 anni, nei primi del 2000, una relazione molta importante per entrambi ma non finita bene.