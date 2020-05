Melissa Satta si racconta: la scelta sul secondo figlio e la crisi coniugale

Melissa Satta si racconta a ruota libera: la scelta sul secondo figlio (ma c’è preoccupazione) e la crisi coniugale

Melissa Satta ha recuperato il legame coniugale con Kevin Prince Boateng da diversi mesi, dopo una crisi che sembrava aver messo fine al matrimonio. E invece la coppia si è rialzata più forte di prima, trovando un equilibrio più stabile. “Sono davvero serena oggi”, confessa al settimanale Gente la modella che, con il magazine, è tornata sul momento no vissuto dalla sua relazione. Passato, ma anche presente e futuro: per l’ex velina di Striscia la Notizia cresce la voglia di maternità, il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Maddox. Tuttavia la scelta di un secondo figlio, al momento, è in ‘stand-by’, a causa dell’emergenza sanitaria.

Satta: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma non subito”

“Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox”, spiega Melissa che però poi frena: “Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina, no saprei. Certo, se fosse bimba, le proporrei di fare la scuola calcio come ho fatto io (ride, ndr)”. Si passa al capitolo della crisi vissuta con Boateng: “Ci vuole pazienza e voglia di rispettare chi hai accanto. Ma questo non l’ho imparato adesso, lo penso da un po’: solo così si può trovare una strada comune e si può andare avanti guardando nella stessa direzione…”

“Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile”

“Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati”, ricorda la Satta. “Ma la scorsa estate – aggiunge – abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia. Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro”. Oggi la modella sarda è contenta e tranquilla: “Ora sono felice, davvero serena. E ho capito che la costruzione di un rapporto si fa giorno dopo giorno, cercando di migliorarsi.”