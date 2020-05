Melissa Satta, seconda gravidanza in vista? Parla la modella sarda

Melissa Satta, cresce la voglia di maternità: dopo aver recuperato la relazione con Boateng pronta per un secondo figlio

Melissa Satta, dopo aver vissuto un periodo molto delicato con Kevin Prince Boateng (lo scorso anno di questi tempi lo strappo sembrava definitivo e non ricucibile), è tornata tranquilla e serena al fianco del marito. Superata la forte crisi, ora, cresce in lei la voglia di una seconda gravidanza. A confidarlo è stata la stessa modella sarda che, via social, si è raccontata ai propri fan, rivelando che il pensiero di dare un fratellino o una sorellina a Maddox c’è ed è ben vivo. D’altra parte l’ex velina di Striscia la Notizia non ha mai nascosto di puntare ad allargare la famiglia. Che sia giunto il momento?

Melissa Satta: “Un altro figlio? Certamente sì”

“Certamente sì”. Così Melissa Satta a chi le ha chiesto se le piacerebbe avere altri figli. Insomma, con Kevin Prince Boateng il feeling è tornato ad essere forte e dunque ci sono tutti i presupposti per l’arrivo di un nuovo bebè. Inoltre, pian piano si sta pure uscendo dall’incubo coronavirus, “Io ho due fratelli – spiegava Melissa poche settimane fa – so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina, non saprei”.

Melissa Satta e Boateng, si procede a gonfie vele

Melissa, nelle scorse ore, sempre rispondendo ai propri fan di Instagram, ha confidato di stare bene e di essere tornata a Milano (durante la quarantena, per qualche settimana era rimasta bloccata a Istanbul). Dal capoluogo lombardo continua a essere attivissima sui social, dando delle dritte su come allenarsi e su come alimentarsi per mantenersi in forma in modo sano ed equilibrato. Per quel che riguarda il versante sentimentale, con Boateng tutto procede a gonfie vele. Le ruggini sono ormai acqua passata!