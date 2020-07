Melissa Satta rompe il silenzio sulla seconda gravidanza: la verità

Melissa Satta, indovina chi viene in vacanza? Un principe… o meglio un Prince, il suo. Nei giorni scorsi, la modella sarda ha ricevuto una sorpresa romantica da Boateng, che a gran sorpresa l’ha raggiunta per festeggiare il quarto anniversario di matrimonio (le nozze si celebrarono il 25 giugno 2016 a Porto Cervo). E pensare che non era assolutamente sicuro che la coppia lo passasse assieme, visto che il calciatore, in forza al Besiktas, teoricamente avrebbe dovuto essere in Turchia. Ma il team, fortunatamente gli ha dato l’ok per rientrare in Italia: così è montato su un aereo privato senza dire nulla alla consorte e l’ha raggiunta. Naturalmente, per l’evento, non si è presentato a mani vuote, bensì con un folto mazzo di rose rosse. Venticinque per la precisione. A immortalare il momento ci sono stati i paparazzi di Chi Magazine. A proposito della rivista diretta da Alfonso Signorini: lungo le sue colonne Melissa ha fatto chiarezza sulle voci che la vogliono incinta in questo periodo.

Melissa Satta non è incinta: parla lei

La modella sarda ha raccontato al settimanale di non essere incinta, a differenza di quanto scritto da qualcuno di recente. “Fake news”, ha fatto sapere, aggiungendo però che se un giorno dovesse essere protagonista di un’altra dolce attesa dopo il primo figlio Maddox (6 anni) non avrà alcun problema a comunicarlo. Spifferi rosa a parte, oggi Melissa è contenta con il marito, dopo aver superato con lui nei mesi scorsi una burrasca matrimoniale molto intensa. A testimonianza ulteriore del feeling di coppia ritrovato, alcuni scatti ‘trafugati’ da Chi al largo dell’arcipelago della Maddalena, dove in barca la famiglia ‘Satteng’ si è riunita per rinfrescarsi ma soprattutto per omaggiare l’anniversario di nozze. Insomma, il periodo buio è ormai alle spalle.

Boateng e Melissa Satta: l’idea di un secondo figlio continua a stuzzicare la coppia

Se da un alto la Satta ha smentito la gravidanza, dall’altro non ha alcun problema ad ammettere che il desiderio di allargare la famiglia non è tramontato. L’ex velina di Striscia, infatti, non ha mai nascosto di nutrire la volontà di dare un fratellino o una sorellina a Maddox. Al momento il pancino in vista non c’è, ma in futuro non è detto che non possa fare capolino.