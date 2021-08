Melissa Satta pronta al grande passo con Mattia: svolta, parlano gli amici

Melissa Satta, dopo essere uscita allo scoperto con l’imprenditore Mattia Rivetti, è pronta per il grande passo: la convivenza. A rivelarlo è il magazine Chi, che racconta che la modella sarda e la sua dolce metà, dopo le vacanze estive (in questi giorni si trovano a Saint Tropez), pianificheranno di andare a vivere assieme. Il settimanale cita fonti vicine all’ex velina di Striscia la Notizia, in particolare menziona degli amici i quali avrebbero assicurato che con Rivetti non si tratta di un amore estivo bensì di una storia importante che adesso sarebbe matura per fare un ulteriore passo in avanti.

Sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini dà notizie anche su Kevin Prince Boateng, ex marito di Mellissa. I due oggi remano nella stessa direzione per il bene del loro frutto d’amore, Maddox. Il calciatore è volato a Berlino, per vestire la maglia dell’Hertha. Dunque sosterà in terra tedesca nei prossimi mesi. Sarà più difficoltoso stare vicino al suo piccino ma, in qualche modo, non farà mancare il suo supporto da padre.

Le novità, per l’atleta, non sono finite qui: Chi rivela che il calciatore ex Milan ha una “storia in corso da tempo” ma che preferisce tenere massimo riserbo sulla relazione. D’altra parte Boateng non è mai andato in cerca di gossip e copertine, cercando di tenersi il più lontano possibile dal chiacchiericcio rosa.

Melissa Satta ha ritrovato il sorriso con Mattia Rivetti

Tornando a Melissa e Mattia, pochi giorni fa la Satta ha ufficializzato la love story, postando su Instagram la sua prima foto di coppia con Rivetti. Che la passione ci fosse lo si era comunque già capito nei mesi scorsi, quando sono trapelati degli scatti rubati dei due, immortalati in atteggiamenti complici, affettuosi e romantici. Le prime indiscrezioni sulla love story hanno cominciato a circolare ad inizio anno ma è probabile che il legame sia stato allacciato prima, naturalmente all’ombra delle telecamere.

Oggi Melissa sorride, il matrimonio naufragato con Kevin Prince Boateng fa molto meno male, la serenità è tornata a fare capolino nella sua vita.