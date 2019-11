Melissa Satta: i motivi della rottura con Boateng? La risposta gela tutti

Melissa Satta a Verissimo: i motivi della rottura con Kevin Prince Boateng? La risposta gela tutti

Melissa Satta si è largamente raccontata a Verissimo. Al microfono di Silvia Toffanin la modella ha narrato il ritorno di fiamma con Boateng, avvenuto dopo una rottura che lo scorso anno ha tenuto banco parecchio sulle copertine delle riviste di cronaca rosa. Melissa oggi è serena, più consapevole, più forte. Lei stessa lo dichiara, aggiungendo che la famiglia è un valore da difendere. Ma perché lei e il calciatore sono arrivati a dirsi addio circa dodici mesi fa?

Melissa Satta non svelerà mai i motivi della separazione da Boateng

La Satta ha detto alla Toffanin di essere molto riservata. Inoltre, la scelta di non aver quasi mai parlato pubblicamente della rottura con Prince è stata dettata anche dal fatto che c’è Maddox. Infatti, proprio per salvaguardare il figlio, la modella ha spiegato di aver voluto tenere un profilo bassissimo. Tuttavia, anche se oggi è tornato il sereno con Boateng, Melissa non vuole assolutamente rivelare i motivi che hanno portato alla rottura. “Io non dirò mai cosa è successo, di chi è colpa e di chi non è la colpa”, ha affermato la showgirl, gelando tutti i curiosi che volevano saper che cosa fosse accaduto circa un anno fa. La Satta è stata irremovibile e non si è smossa. Dalla serie, “i panni sporchi si lavano in casa”.

“Sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, ma con calma, c’è tempo”

Durante l’intervista Melissa ha ribadito più volte di non essersi persa a cercare colpe o discolpe durante il periodo no. Nessun processo, né a se stessa né a Kevin. Oggi i due sono di nuovo contenti e soprattutto sono di nuovo una famiglia. E chissà che tra non molto aggiungeranno un posto a tavola. “Sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”, ha puntualizzato la modella di origini sarde.