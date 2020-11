Melissa Satta, la foto con le corna natalizie scatena il gossip su Boateng

Il Natale si avvicina e Melissa Satta sta ultimando gli addobbi casalinghi per creare un’atmosfera accogliente, nonostante quest’anno le feste natalizie avranno un sapore diverso, visto l’incedere del coronavirus e le relative restrizioni per contenere la pandemia. Nonostante ciò la modella vuole ‘salvare il salvabile’, non rinunciando a ciò che è rimasto concesso. Vale a dire comporre l’albero e ogni altra attività che richiami il clima natalizio.

In un simile contesto, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui si è ritratta con un cerchietto accessoriato con delle corna di renna. L’istantanea ha ricevuto diversi complimenti, scatenando i fan, alcuni dei quali si sono avventurati in commenti ‘insidiosi’. Nella fattispecie c’è chi ha visto nel gesto di Melissa di ritrarsi con delle corna non solo un’immagine natalizia ma pure un messaggio sotteso alla sua relazione con Kevin Prince Boateng.

La cronaca rosa di recente ha assicurato che la coppia formata dall’ex velina di Striscia la Notizia e il calciatore del Monza sarebbe di nuovo giunta al capolinea. Da parte dei diretti interessati, bocche cucite. Infatti, circa gli spifferi del gossip non hanno né confermato né smentito. Alla luce di tutto ciò ci sono degli utenti che credono che dietro alla ‘renna’ ci sia un qualcosa che la Satta abbia voluto comunicare. Chissà….

Altri fan hanno sostenuto che la loro beniamina abbia gli “occhi spenti”. Altrimenti detto che sembra non avere la scintilla della spensieratezza e della tranquillità. Anche in questo caso vale il medesimo concetto… Chissà…

Melissa Satta e la battaglia ‘segreta’ al coronavirus

Pochi giorni fa la modella ha realizzato delle Stories Instagram in cui ha dichiarato di aver avuto il Covid. Contagiato anche suo figlio Maddox, 6 anni. Il piccolo, ha spiegato la Satta, non ha avuto sintomi a differenza sua che invece ha accusato qualche problema in più di salute. Alla fine tutto si è risolto per il meglio: entrambi non hanno avuto bisogno del ricovero ed hanno trascorso a casa il periodo di quarantena necessaria per ‘smaltire’ il coronavirus e negativizzarsi.

L’ex velina, durante i giorni di positività, ha preferito mantenere assoluto riserbo. Solo dopo aver ricevuto il tampone negativo ha raccontato al suo pubblico social della lotta contro il virus.