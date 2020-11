Melissa Satta e il figlio hanno avuto il Covid: perché non è stato detto

Melissa Satta ha contratto il coronavirus. A essere contagiato è stato anche Maddox (6 anni), il figlio che l’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto da Kevin Prince Boateng. Oggi entrambi stanno bene e risultano ‘negativizzati’, dopo aver fatto il tampone che ha dato prova che la lotta al virus è stata vinta. La modella, come ha spiegato su Instagram, ha preferito durante il periodo di positività trascorso in quarantena a Milano non rendere nota la vicenda, optando per assoluta privacy. Ora che il momento delicato è stato superato ha informato i suoi followers di quanto accaduto.

Con una serie di Stories la modella di origini sarde ha narrato la sua esperienza e quella del figlio a contatto con la malattia. Esperienza che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, con la guarigione. “Sia io che Maddox siamo risultati negativi perché sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi”, ha narrato dopo aver dichiarato di essere stata positiva e di aver preferito non parlarne subito.

“Siamo stati due settimane chiusi in casa, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”, ha aggiunto, in merito al perché abbia scelto di non rivelare immediatamente e pubblicamente di aver contratto il virus. Quindi spazio ai giorni dell’isolamento e a come sta ora:

“Maddox è stato bene, io un po’ meno, sono ancora un pochino debole. Non è stato facile stare due settimane chiusa in casa stavo impazzendo, non potevo muovermi. La prima settimana l’ho passata tutta a letto, mi sentivo stanchissima”.

Melissa Satta e Boateng di nuovo lontani: matrimonio al capolinea per la seconda volta, il gossip

Pare che la modella e il calciatore del Monza siano di nuovo giunti al capolinea della loro love story. Dopo aver attraversato una burrasca d’amore a fine 2018, si separarono per diversi mesi. Tutto sembrava perduto all’epoca. Poi il colpo di scena: nell’estate 2019 l’ex velina di Striscia la Notizia e l’atleta hanno sorpreso tutti tornando ad essere una coppia affiatata. Sono seguite diverse interviste in cui la Satta ha ammesso le molte difficoltà matrimoniali avute, sottolineando però che alla fine aveva trionfato il concetto di famiglia.

Ogni cosa sembrava procedere per il verso giusto. Poi, qualche settimana fa, sembra sia giunta un’altra brusca frenata nella relazione. I ben informati hanno spifferato che Kevin e Melissa abbiano nuovamente ‘rotto’. Per ora i diretti interessati non hanno né smentito né confermato i rumors trapelati.