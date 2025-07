Melissa Satta, la benedizione social di mamma Beretta: è una di loro

Se per Giulia De Lellis non c’è stato nulla da fare nella famiglia Beretta, lo stesso non si può dire per Melissa Satta, che invece è stata accolta a braccia aperte dalla suocera, tanto da apparire insieme anche sui social. La foto non è passata inosservata ed ha scatenato i fan della nuova coppia che non perdono occasione di supportare e sostenere i due fidanzati.

Melissa Satta nella foto di famiglia Beretta

Melissa Satta è la nuova fidanzata di Carlo Beretta, giovane imprenditore proveniente da una famiglia di alto tango. L’ex velina, secondo quanto si percepisce e quanto da lei stessa dichiarato, è stata accolta fin da subito dai familiari del compagno, a differenza dell’ex Giulia De Lellis che invece non sarebbe mai stata vista di buon occhio dalla suocera.

Questo aspetto è evidente anche dal fatto che la Satta non perde occasione per trascorrere del tempo con la famiglia di Carlo e, nelle ultime ore, ha pubblicato una storia che mostra un post condiviso proprio da mamma Beretta, in cui appare nel ritratto estivo di famiglia. Un bel traguardo per l’ex velina che, come si suol dire, ha ricevuto la sua benedizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Umberta Gnutti Beretta (@umbertagb)

Il rapporto con la suocera

Molti si chiederanno come si sono conosciuti Melissa Satta e Carlo Beretta. Galeotta fu la mamma di lui, la signora Umberta, che conosceva già l’ex velina ed è stata proprio lei a farla incontrare con il figlio. Tra le due c’è molta intesa, rispetto e stima, e forse è proprio questo a rendere il rapporto solido e potenzialmente duraturo.

La storia d’amore tra Satta e Beretta

Se la storia tra Melissa Satta e Carlo Beretta è stata accettata da mamma Umberta, allora, è possibile che possa durare molto più a lungo di quanto si possa pensare. Dal canto suo, l’ex velina sta vivendo una storia d’amore diversa rispetto al passato. Nonostante la differenza d’età, i due sono molto uniti, complici e con tanti sogni da realizzare insieme.

In un’intervista a Verissimo, la Satta ha spiegato anche che tra il suo fidanzato e il figlio si è instaurato un rapporto molto bello, e si è detta felice di ciò che sta succedendo nella sua vita. Chissà che, tra qualche tempo, la coppia non decida di sposarsi e allargare la famiglia. I fan non perdono occasione di seguirli e sostenerli, supportandoli in ogni situazione. Anche sui social, Carlo e Melissa appaiono senza filtri: sempre più innamorati e sereni.