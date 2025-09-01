Melissa Satta incinta? Sesso del bebè e la reazione della suocera, retroscena

Si fanno sempre più tambureggianti i rumors che vorrebbero Melissa Satta incinta. L’ex velina di Striscia la Notizia fa da tempo coppia con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della ricchissima famiglia bresciana attiva nella produzione di armi e già chiacchierato dal gossip per la lunga relazione avuta con Giulia De Lellis. Le voci sulla presunta dolce attesa sono divenute virali dopo che nei giorni scorsi è stata pubblicata una foto su Instagram in cui la showgirl 39enne pare mostrare una certa rotondità sul ventre.

Satta non ha smentito di aspettare un bebè. Anzi, nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo album fotografico sui suoi profili social e in uno scatto si è immortalata con una borsa davanti alla pancia. Secondo molti un gesto per non uscire definitivamente allo scoperto e mostrare il pancino. Ma c’è dell’altro. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato ciò che le ha raccontato una sua fonte, la quale ha sostenuto che a Milano diverse persone sarebbero al corrente della gravidanza della modella sarda.

Melissa Satta aspetterebbe un maschietto e la famiglia Beretta sarebbe felice

Deianira Marzano ha reso noto che un suo contatto le ha assicurato che Melissa Satta è incinta e che aspetterebbe un maschietto. Inoltre, tale fonte ha sostenuto che la famiglia Beretta sarebbe felicissima della gravidanza dell’ex velina. E ancora, quest’ultima e Carlo, in vista dell’arrivo del bebè, avrebbero in progetto di trasferirsi in una nuova casa.

Dunque, la suocera della Satta, che più volte è stata descritta dalla cronaca rosa del Bel Paese come una persona molto attenta alle vicende sentimentali del figlio, avrebbe gioito nell’apprendere che diventerà nonna (sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione della dolce attesa corrisponda a verità).

Umberta Gnutti Beretta, le voci che sanno di bufala

In passato il gossip ha più volte parlato della signora Umberta Gnutti Beretta, vale a dire la madre di Carlo. Quando il rampollo stava assieme a Giulia De Lellis, alcuni presunti ben informati hanno sussurrato che l’influencer non fosse vista di buon occhio dalla suocera.

La medesima voce è circolata quando Carlo ha iniziato una relazione con Melissa Satta. Pare però che tali indiscrezioni non siano attendibili visto che l’ex velina sarda, in vari frangenti, si è mostrata sui social con la famiglia del compagno. Altrimenti detto, racconta una bufala chi afferma che Satta non sia stata accolta calorosamente dai Beretta.