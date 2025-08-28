Melissa Satta “è incinta al cento per cento”, la foto rivelazione e le reazioni

Melissa Satta sarebbe incinta. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram sembrerebbe confermarlo. L’ex velina di Striscia la Notizia si è immortalata con un vestito estivo morbido, mentre un’amica l’abbraccia, tenendole la mano dolcemente sul ventre. Ventre che, nonostante l’abito non attillato, parrebbe mostrare una certa rotondità. Non a caso, tantissimi followers della compagna di Carlo Gussalli Beretta hanno commentato dicendo che non c’è dubbio che la showgirl sia in dolce attesa. E in effetti le immagini sembrerebbero provare che ci sia in corso una gravidanza.

Melissa Satta incinta? Il post che fa esplodere il gossip

“Incinta al cento per cento”, scrive una donna. Le fanno eco molte altre che, con occhio da mamme, assicurano che è certo che Melissa Satta aspetti un bebè. C’è chi anche fa dell’ironia, sottolineando che gli ex fidanzati di Giulia De Lellis starebbero diventando tutti padri. Il riferimento è ad Andrea Damante, che accoglierà un bimbo assieme a Elisa Visari, e appunto a Beretta (con l’influencer romana ha vissuto una relazione lunga 4 anni), sempre ammesso e non concesso che l’ex velina sarda sia davvero in dolce attesa. C’è stato anche chi ha dato talmente per scontato che la conduttrice sia incinta che le ha augurato di partorire una bimba, essendo già madre di un maschio, Maddox, frutto d’amore avuto con l’ex marito Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta e Carlo Beretta genitori? Il silenzio che sa di conferma

E come ha reagito la Satta a tutti questi commenti? Con il silenzio, non confermando ma neppure smentendo di portare in grembo un bebè. Tra l’altro non è la prima volta che di recente si mormora che sia incinta. Era già avvenuto nelle scorse settimane. Anche allora la showgirl ha evitato di intervenire in prima persona, lasciando correre le indiscrezioni. Un atteggiamento che non di rado equivale a una conferma implicita nell’attesa dell’annuncio che, quasi sempre, arriva dopo il terzo mese di gravidanza, cioè dopo che viene superato il periodo più delicato.

Non resta che attendere l’annuncio da parte della diretta interessata. Annuncio che confermerà o smentirà il vociferio relativo alla dolce attesa. Come poc’anzi accennato, per Melissa Satta si tratterebbe del secondo figlio. Per Carlo Gussalli Beretta, invece, sarebbe la prima volta da papà. Il rampollo della ricca famiglia bresciana, infatti, non ha figli al momento.