Melissa Satta, il matrimonio non è un tabù: parlano gli amici

Continua a farsi sempre più seria la storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. I due fanno coppia fissa da gennaio e, da allora, sono diventati inseparabili, tanto che il tennista ha stretto anche un bellissimo rapporto con il figlio di lei, Maddox, avuto insieme all’ex calciatore Kevin-Prince Boateng. Addirittura, sembrerebbe che Matteo e Melissa sarebbero pronti a convolare a nozze. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Di Più Tv, che avrebbe appreso la notizia da amici vicino alla coppia. Secondo quanto riportato, il tennista starebbe pensando di fare presto la fatidica proposta di matrimonio alla fidanzata.

Ovviamente, la notizia è da prendere con le pinze, dato che si tratta solamente di un’indiscrezione e non c’è stata alcuna conferma a riguardo. Certo è che la relazione tra i due è sempre più consolidata. Complice anche la forte vicinanza mostrata dalla showgirl al fidanzato durante il suo periodo più difficile: a causa di un infortunio ai muscoli addominali, negli scorsi mesi Berrettini è stato costretto ad un ritiro temporaneo. Questo l’ha portato ad essere assente da diverse partite e tornei. Il ritorno è, poi, avvenuto lo scorso giugno a Stoccarda, dove perse contro Lorenzo Sonego. Una sconfitta sofferta, che l’ha portato a perdere il primo posto nazionale, occupato ad oggi da Jannik Sinner, attuale n.8 nel mondo.

Ad ogni modo, grazie al suo duro lavoro, il finalista di Wimbledon 2021 è riuscito a rimettersi in forma per Wimbledon 2023. Matteo è riuscito ad arrivare fino agli ottavi di finale, dove ha perso contro Carlos Alvarez, vincitore del torneo e attuale numero 1 al mondo. A tifare per lui, tra il pubblico, c’era sempre lei, Melissa Satta. L’ex velina è sempre pronta a supportarlo, dopo non avergli mai lasciato la mano in questi difficili mesi. La ripresa del tennista va anche a smentire le insinuazioni di chi sostiene che questa nuova relazione abbia distratto Berrettini dalla sua carriera sportiva.

La coppia ha fronteggiato senza paura le critiche e continua a mostrarsi felice e innamorata davanti a tutti. In questi giorni, Melissa e Matteo si stanno godendo una meritata vacanza in Sardegna. Sarà proprio lì dove il tennista deciderà di fare la proposta alla fidanzata? Chissà…