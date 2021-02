Melissa Satta ha ritrovato l’amore: ecco chi è, scoop e foto di OGGI

Melissa Satta, archiviato il matrimonio con Kevin Prince Boateng, si starebbe frequentando con Mattia Rivetti. Ad assicurarlo è il magazine Oggi che nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato delle paparazzate che sembrano lasciare pochi dubbi sulla relazione nascente. La showgirl sarda è stata pizzicata a Milano a casa dell’imprenditore, nel giorno di San Valentino. La Festa degli innamorati l’avrebbe infatti trascorsa proprio nella dimora di Mattia, da cui è ‘emersa’ il giorno successivo, il 15 febbraio, con in mano un mazzo di rose rosse.

Attenzione al nome dell’uomo: Mattia e non Matteo Rivetti. La sottolineatura è d’obbligo perché qualche settimana fa l’ex velina di Striscia la Notizia è stata accostata a Matteo Rivetti. Un fatto che l’ha mandata su tutte le furie, in quanto Matteo è un uomo sposato e con figli. Il gossip, che fu lanciato da Chi, fece rumore. Ma soprattutto fece un buco nell’acqua: pare infatti che ci sia stato uno ‘scambio’ di nomi. Dunque è Mattia che ha rapito il cuore della Satta e non Matteo, che, si rimarca una volta di più, è ammogliato ed ha prole. I due sono cugini ed entrambi attivi nel mondo degli affari.

Il magazine Oggi ha anche smentito la voce ‘rosa’ circolata di recente che ha sussurrato di una presunta tresca tra Melissa e Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. “Una sciocchezza”, ha chiosato il settimanale. D’altra parte sulla vicenda era già intervenuta la Satta, con fermezza e disappunto, bollando il tutto come fake news priva di qualsiasi fondamento.

Melissa Satta e il rapporto oggi con Kevin Prince Boateng

Pochi giorni fa la showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, raccontando che con l’ex marito Boateng è rimasta in ottimi rapporti e che con lui, nonostante la rottura sentimentale, c’è ancora stima reciproca. Melissa ha inoltre aggiunto che la sua priorità combacia perfettamente con quella del calciatore: l’obbiettivo comune è crescere Maddox in tranquillità e serenità. Insomma, la separazione è ormai ‘irreversibile’, ma affetto e rispetto restano e resteranno anche in futuro tra l’ex coppia.