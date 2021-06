Melissa Satta si svela: fidanzato, Grande Fratello Vip, allenamento

Melissa Satta ha dedicato qualche ora alle curiosità dei fan, rispondendo alle loro domande su Instagram. Ispirata da un look che le piaceva particolarmente, ieri ha arrivato le domande tra le stories dopo aver postato diverse foto con quell’outfit. Che in effetti non solo è bello, ma le sta anche molto bene. Il tocco in più lo dà il cappello, che a giudicare dalle numerose domande giunte pare abbia fatto colpo anche su chi la segue sui social. Ma tra le domande non sono arrivate solo quelle sull’outfit, perché le curiosità dei fan erano davvero tante: dalla vita sentimentale a come mantenersi in forma.

C’è stato anche chi ha chiesto a Melissa Satta quando torna in tv. Lei ha spiegato che lo farà appena ci sarà un programma che le piace e la ispira: in quel caso ci tornerebbe molto volentieri! Poi qualcuno le ha chiesto un parere sulla Nazionale azzurra impegnata negli Europei di calcio, che sta appassionando gli italiani in questi giorni e regalando anche momenti di normalità. Dopo più di un anno che di normale ha avuto ben poco, o forse nulla. Il calcio rimane una grande passione per Melissa, tant’è che ricorda con affetto l’esperienza a Tiki Taka.

A proposito di tv è arrivata un’altra domanda: Melissa Satta parteciperebbe al Grande Fratello Vip? Questa la sua risposta: “Onestamente non penso… Mi mancherebbe troppo mio figlio”. Parole che potrebbero cambiare però quando il piccolo Maddox sarà più grande. Per cui nel caso in cui il GF Vip dovesse andare in onda anche tra dieci anni, non è detto che lei non possa cambiare idea.

Melissa Satta ha anche risposto alla domanda sul fidanzato, senza svelare troppo però. Le hanno chiesto se è impegnata in questo momento e lei ha risposto con un cuore rosso. Ha confermato quindi il gossip dell’ultimo periodo, in più ha aggiunto, in un’altra risposta, di essere molto felice in questo momento.

Infine, tutto ciò che c’è da sapere sugli allenamenti di Melissa Satta. La showgirl ha svelato di allenarsi solitamente tre volte a settimana, in più gioca a tennis e ogni tanto fa un po’ di corsa. In estate invece corre quasi tutti i giorni per una mezzoretta.