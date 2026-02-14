Melissa Satta e l’inferno dopo la rottura con Boateng tra medicine e psichiatra: “Ora parlo io”

Melissa Satta a cuore aperto a Verissimo. La showgirl sarda, che pochi giorni fa ha compiuto 40 anni, è stata ospite da Silvia Toffanin, raccontando per la prima volta i dettagli della rottura con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Una rottura che le ha fatto vivere un inferno emotivo e che l’ha gettata nello sconforto. Poi, grazie anche all’aiuto di uno psichiatra, è riuscita a riemergere. Oggi è felicissima e innamoratissima di Carlo Gussalli Beretta. Parlando del rampollo bresciano, non ha escluso di diventare di nuovo mamma e di sposarsi per la seconda volta.

Verissimo, Melissa Satta sul matrimonio finito con Boateng: “Troppo dolore”

“Ho festeggiato i 40 anni, ma senza fare grandi party. Al mio fidanzato e alle mie amiche ho detto che non volevo fare nulla, ma loro mi hanno convinto a fare qualcosa. Ho fatto una cena con gli affetti più stretti. Ha organizzato tutto il mio fidanzato Carlo, è stato carinissimo”, ha confidato l’ex velina di Striscia la Notizia. Spazio poi al suo rapporto con il gossip:

“Per il gossip quando ho sofferto di più? Quando mi hanno ritenuto la causa per le cose di altri. Ho detto: “Questo non me lo merito”. Poi quando dicono che ogni due mesi sono incinta. Anche quello è un tema delicato, anche se non me la sono mai presa per questa cosa. Il riferimento al primo caso è a quando stavo con Matteo Berrettini. Ma anche quando ero sposata con Boateng”.

Satta ha poi rivelato per la prima volta i dettagli della dolorosa separazione dal calciatore tedesco: “Con Kevin la storia è durata 10 anni. La separazione è stata complicata. Io ci credevo davvero al matrimonio. Pensavo fosse uno e per sempre. Ora la vedo in modo differente. Ma doveva andare così. Ho chiesto aiuto, troppo dolore. Avevo bisogno di una mano, mi sono resa conto che da sola non ne sarei uscita. Mi davo molte responsabilità, mi facevo tante domande. Poi mi sono accorta che invece semplicemente a volte le persone hanno bisogno di prendere strade diverse“.

“Noi – ha aggiunto – ci siamo messi assieme quando io avevo 24 anni. A 35 sei una donna e un uomo diverso. Oggi la rottura non la vedo più come una colpa, ma come una scelta che ci ha portato oggi a essere felici. Sono stata talmente male che ho detto: “Ora mi devo alzare dal letto perché ho mio figlio a casa”. Ho perso 10 kg, non riuscivo a reagire. Ero diventata uno straccetto. Mi sono rivolta a uno psichiatra che mi ha detto che dovevo solo mettere ordine nella mia testa. All’inizio mi ha aiutata anche con delle medicine. Ma per poco tempo. Poi non ne ho più avuto bisogno”.

La storia d’amore con Carlo Beretta: “Pronta per un figlio e per le nozze”

Infine la modella sarda ha parlato del compagno attuale, riservandogli parole di profonda stima: “Con Carlo sono davvero felice. Sono contenta anche di avere avuto diverse relazioni per capire cosa volevo davvero in amore. Per me Carlo oggi racchiude la perfezione di un rapporto. Mi accetta come donna e come mamma, è il primo che si preoccupa per mio figlio Maddox”.

“Questa volta spero che sia per sempre. Poi magari domani mi lascia… Se mi sposo? Lascio le porte aperte a tutto. Qualsiasi cosa dovesse arrivare, va bene, anche un altro figlio. Se Carlo dovesse chiedermelo, sarei pronta”, ha concluso.