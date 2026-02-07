Melissa Satta “adeguata” agli standard dei Beretta e la risposta sugli 11 anni meno di Carlo: “Ignoranti”

Melissa Satta, oggi 7 febbraio 2026, taglia il traguardo dei 40 anni. Poche ore prima di festeggiare si è concessa ai suoi follower, rispondendo ad alcune loro domande su Instagram, tramite la funzione del box presente nelle Stories. La showgirl sarda, che quasi mai parla pubblicamente della relazione con il compagno riservatissimo Carlo Gussalli Beretta, stavolta ha fatto un’eccezione. In particolare, ha deciso di rispondere a chi le ha chiesto se la differenza d’età con l’imprenditore bresciano, che ha 11 anni meno di lei, sia un problema nel rapporto sentimentale.

Melissa Satta sugli 11 anni in meno del fidanzato Carlo Beretta: “Dettagli inutili”

“Dettagli inutili che ai giorni d’oggi non hanno valore”, ha dichiarato l’ex velina di Striscia la Notizia, a proposito degli anni in più rispetto a Beretta. “Bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale”, ha aggiunto. Poi la chiosa finale piccata: “I limiti li impongono solo le persone ignoranti”.

Satta e Beretta fanno coppia da circa due anni. Un legame nato dopo che entrambi si erano lasciati da poco con i rispettivi ex. La showgirl era reduce dalla fine della love story con il tennista Matteo Berrettini, l’imprenditore dalla conclusione della relazione durata quattro anni con Giulia De Lellis, che si è poi legata a Tony Effe, con il quale pochi mesi fa ha avuto una figlia.

La riservatezza della famiglia Beretta, Melissa Satta si è “adeguata”

Il gossip ha “ricamato” molto sulla storia tra Melissa e Carlo. Inizialmente alcuni presunti ben informati hanno sussurrato che la madre di lui, Umberta Gnutti, non avrebbe visto di buon occhio la neo ‘nuora’. In realtà tale ricostruzione è stata smentita dalla stessa suocera la quale in alcune occasioni ha postato sui suoi profili social delle foto di famiglia in cui è apparsa anche l’ex velina.

I Gnutti-Beretta sono molto riservati e non amanti delle cronaca rosa. Il rampollo Carlo non fa eccezione. Sia quando stava con De Lellis, sia da quando sta con Satta non ha mai rilasciato un’intervista per parlare delle sue situazioni sentimentali. E non concede nemmeno mai dichiarazioni social. Lo strappo alla regola è solo rappresentato da rare foto di coppia.

Anche Melissa si è ‘adeguata’ allo standard dei Beretta. In poche occasioni infatti parla della sua love story. E quando lo fa sta sempre molto attenta a non rivelare alcun dettaglio che potrebbe essere male interpretato o ghiotto per alimentare le chiacchiere. Quel che è certo è che con il giovane imprenditore ha trovato un ottimo feeling.

“La cosa bella è che ci supportiamo tantissimo. Spesso viaggiamo per lavoro e quando possiamo ci accompagniamo a vicenda”, ha raccontato ai suoi fan, senza sbilanciarsi oltre.