Melissa Satta e Carlo Beretta “in crisi”: fulmine a ciel sereno, il gossip

Voci di crisi su Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto un ‘sussurro’ da una gola profonda che ha assicurato che il rampollo e la showgirl sarda non starebbero passando il loro miglior periodo da quando stanno insieme. A far pensare che il rapporto potrebbe essersi incrinato anche il fatto che da giorni l’ex velina di Striscia la Notizia non pubblica più post con la sua dolce metà. In effetti il dettaglio merita di essere segnalato visto che la Satta, fino a qualche settimana fa, non lesinava scatti dolci in compagnia di Beretta.

Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la voce relativa alla loro presunta crisi. Senza dubbio Beretta non interverrà sulla questione. Da sempre il giovane non parla pubblicamente delle sue faccende private e sentimentali. Basti pensare che non ha mai rilasciato nemmeno una dichiarazione sulla fine della love story durata 4 anni con Giulia De Lellis. Potrebbe invece ‘battere un colpo’ Melissa Satta che solitamente chiarisce le notizie sul suo conto. In particolare, è spesso molto celere nello smentire le fake news.

Laddove la crisi fosse confermata, si tratterebbe di uno scenario inaspettato. Fino a qualche settimana fa la conduttrice sarda parlava addirittura di voler diventare madre per la seconda volta. In modo più che chiaro ha spiegato che le piacerebbe molto poter dare un fratellino o una sorellina a Maddox, il primogenito avuto con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Anche in questo caso Beretta è rimasto con la bocca cucitissima, preferendo non commentare in alcun modo le esternazioni della fidanzata.

Si mormora inoltre che la madre del rampollo, la signora Umberta Gnutti, sia sempre molto vigile sulle frequentazioni del figlio. Ad esempio non si è mai spenta la voce che voleva la donna non in rapporti idilliaci con Giulia De Lellis, quando quest’ultima stava con Carlo. Le malelingue hanno sostenuto che anche Melissa Satta sia stata particolarmente attenzionata da Umberta. Cosa c’è di vero? Difficile dirlo visto che la madre, al pari del figlio, mai rilascia dichiarazioni sulle sue vicende private.