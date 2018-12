Melissa Satta e Boateng, crisi? Il gesto per Natale di Prince spiazza

Melissa Satta e Boateng, crisi? Il gesto del calciatore per Natale ‘cambia le carte in tavola’

L’indiscrezione è iniziata a circolare qualche giorno fa: Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng sono in crisi. A lanciarla il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il magazine ha parlato di un rapporto che ha perso lo smalto dei tempi migliori. Motivo? Pare che il calciatore in forza al Sassuolo e la modella non vivano bene la lontananza, dettata da impegni professionali (lui in estate si è trasferito nei pressi di Modena per questioni sportive, lei è rimasta a Milano con il figlio Maddox di quattro anni). Inoltre, il gossip che proviene dalla Germania aggiunge un ulteriore elemento (tutto da verificare): Prince pare che abbia ripreso i rapporti con l’ex moglie Jenny. Nelle scorse ore, Boateng, via social, si è reso protagonista di un gesto spiazzante che ‘cambia le carte in tavola’.

Boateng e Melissa Satta, cosa li divide?

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, ha dichiarato Melissa sempre a Chi. Una frase decifrabile in molti modi. Meno decifrabile il gesto del marito Boateng, che nell’ultimo post pubblicato su Instagram dalla Moglie (“La magia del Natale”), ha piazzato una paio di bei cuoricini. Certo nella foto è ripreso il figlio Maddox con Babbo Natale. Resta comunque il fatto che l’ha pubblicata Melissa e un simile gesto può probabilmente preannunciare una fase distensiva della relazione. D’altra parte il Natale si avvicina e non c’è periodo più ghiotto per appianare divergenze e crisi.

Pochi giorni fa la Satta, ospite del programma condotto da Piero Chiambretti ‘La repubblica delle donne’, ha fatto un salto nel suo passato sentimentale. L’ex velina, quando l’argomento è caduto su Daniele Interrante, ha risposto in una maniera che ha infastidito non poco l’ex fidanzato: “Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo ma perché? In quella relazione ero io l’uomo”. L’ex tronista, deluso e amareggiato da quanto udito, ha risposto alla moglie di Boateng, rilasciando una dura intervista al magazine Spy e svelando dei dettagli sulla loro convivenza passata.