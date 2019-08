Melissa Satta e Boateng, baci infuocati: l’amore riprende quota

Melissa Satta e Boateng, baci infuocati e ‘ritratti familiari’: l’amore riprende quota

A volte le tempeste arrivano e devastano, lasciando macerie non più ricostruibili. A volte, invece, danneggiano, ma stimolano rinascite impensabili. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, dopo essere stati colpiti dalla burrasca matrimoniale a fine 2018, fanno parte di coloro che sono rinati. Pian piano hanno recuperato l’intesa perduta, sapendo rimettere insieme i cocci di una storia che pareva ormai del tutto andata in frantumi. Ma si sa che le vie dell’amore sono infinite. E infatti in piena estate rieccoli, più splendidi che mai, riapparire in Sardegna. Oggi, che la calura agostana sta lentamente sfumando nell’anticamera autunnale di settembre, continuano a nutrire il brillante feeling ritrovato, a colpi di romanticherie e gesti passionali.

Kevin e Melissa, ogni dubbio è ormai del tutto archiviato

Nelle scorse ore Melissa e il suo Kevin si sono riuniti (dopo l’impegno calcistico di Boateng con la Fiorentina), mostrandosi poi sui social più innamorati che mai. Su entrambi i loro profili Instagram hanno fatto apparire una dolce foto familiare in cui Prince, sdraiato in spiaggia, è ‘assalito affettuosamente’ dalla modella e dal piccolo Maddox. Ma c’è di più, visto che Boateng ha anche pensato di postare un bacio di fuoco schioccato sulle labbra di Melissa. Insomma, la love story è tornata decisamente a prendere quota. Ogni dubbio sembra ormai del tutto archiviato.

Boateng e Satta, otto anni d’amore

La love story tra il calciatore e la modella dura da circa otto anni. Era infatti il novembre del 2011, quando i due annunciarono la nascita della relazione. Cinque anni più tardi, il 25 giugno 2016, festeggiavano l’unione matrimoniale a Porto Cervo. Ma prima delle nozze la coppia ha accolto il suo frutto d’amore, Maddox, nato il 15 aprile 2014 a Düsseldorf. A fine 2018 la cronaca rosa ha iniziato a raccontare di una forte crisi nella relazione. Crisi che è stata poi confermata tanto che i due si sono separati consensualmente nel gennaio 2019. Il tempo di una primavera da single e poi è stato di nuovo amore. Oggi più che mai.