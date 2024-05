Melissa Satta e Beretta senza freni: retroscena e profumo di famiglia

La faccenda tra Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta si fa seria, anzi serissima. I due continuano a frequentarsi. E no, pare proprio che non si tratti di un flirt passeggero da consumare in fretta, bensì di un inizio di love story passionale e potenzialmente duratura. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha scodellato una serie di scatti in cui l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex fidanzato di Giulia De Lellis sono stati immortalati in Sardegna, durante una romantica vacanza in Costa Smeralda. Con loro anche Maddox, il figlio della showgirl e del suo ex marito Kevin Prince Boateng.

In terra sarda il rampollo di casa Beretta e la Satta, reduce della fine della relazione con il tennista Matteo berrettini, si sono scambiati baci pieni d’amore, hanno camminato mano nella mano e hanno incontrato gli affetti stretti di lei. Insomma, si è già giunti alle presentazioni in famiglia. D’altra parte, prima di volare sull’isola, Melissa ha fatto tappa a Brescia, città in cui risiedono i Beretta. In questa occasione avrebbe conosciuto i genitori di Carlo che pare non stravedessero per l’ex compagna del figlio. Si mormora che siano persone parecchio riservate e che non amino apparire sui rotocalchi rosa. Chissà come avranno preso il nuovo fidanzamento di Carlo…

Le tappe della love story: da Madrid a Forte dei Marmi, fino alla Sardegna

L’amore è sbocciato qualche settimana fa. Il giovane e la conduttrice sono prima stati pizzicati insieme a Madrid, poi a Forte dei Marmi. Si arriva quindi alle paparazzate recenti in Sardegna, con Melissa e Carlo che, tra le altre cose, si sono concessi un aperitivo al Phi beach, esclusivo locale della Costa Smeralda. Anche in questo caso baci ed effusioni alla luce del sole. Altrimenti detto la coppia non si nasconde più. Beretta è stato fotografato anche mentre si è divertito a scorrazzare su una moto d’acqua Maddox. Se non si sapesse che la love story è nata da poco, sembrerebbe che ci sia già profumo di famiglia.