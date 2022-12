Melissa Satta: dopo l’ultima batosta è pronta a ripartire da Stefano

Novità in amore per Melissa Satta. Dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng, fatto di scintille, crisi, rotture e ripensamenti, la soubrette sarda ha chiuso la sua ultima storia d’amore, quella con l’imprenditore Mattia Rivetti. Pare sia stato quest’ultimo a lasciare l’ex Velina di Striscia la notizia a un passo dalla convivenza. E ora la modella, che nelle scorse settimane ha sofferto parecchio, ha ripreso a guardarsi intorno…

Stando ad un gossip riportato da The Pipol, sembra che a St.Moritz, dove di recente Melissa Satta è stata in vacanza, non sia passata inosservata la vicinanza tra la 36enne e l’imprenditore bergamasco Stefano Percassi. I due sarebbero stati presentati dall’amica in comune Cristiana Corradi. Semplice amicizia, flirt o la nascita di una vera e propria relazione?

Al momento non è chiaro: Melissa Satta, da sempre estremamente riservata, non ama sbottonarsi troppo sulla sua sfera più intima. Un modo anche per proteggere il figlio Maddox, avuto otto anni fa dall’ex marito Boateng. Il bambino è molto legato alla madre così come al suo celebre papà.

Stefano Percassi ha 47 anni ed è figlio del più noto Antonio Percassi, capo della holding Odissea Srl e presidente dell’Atalanta. Stefano è tra l’altro il fondatore di Kiko, noto brand di cosmetici. Della sua vita privata non si sa praticamente nulla: ci sarà lui nel futuro di Melissa Satta?

Melissa Satta e la storia d’amore con Mattia Rivetti

Melissa Satta ha annunciato la fine della sua relazione con Mattia Rivetti lo scorso ottobre. La diretta interessata ha preferito non svelare le cause della rottura, giunta come un fulmine a ciel sereno. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, sarebbe stato il rampollo milanese, erede del fondatore del noto brand Stone Island, a mollare l’ex fiamma di Bobo Vieri.

Melissa Satta avrebbe chiesto a Rivetti di andare a convivere, certa del sentimento che li legava. Ha però ricevuto, piuttosto incredula, un secco rifiuto da parte di Mattia, che non se la sarebbe sentita di compiere un passo così importante e assumersi nuove responsabilità.

Pare che la Satta contasse anche sul bel rapporto che Mattia aveva costruito con suo figlio Maddox ma l’imprenditore avrebbe scelto di tagliare la corda.