Melissa Satta difende Mario Roggero, Selvaggia Lucarelli la affonda: il commento al vetriolo

Selvaggia Lucarelli punge Melissa Satta. Nelle scorse ore la conduttrice sarda ha scritto alcuni tweet commentando la condanna definitiva inflitta a Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori e che dovrà scontare oltre 14 anni e 9 mesi di carcere. La vicenda in queste ore è al centro del dibattito pubblico. L’ex velina di Striscia la Notizia si è schierata apertamente dalla parte dell’uomo. La giornalista, attraverso un commento sarcastico, ha invece fatto chiaramente intendere di non essere d’accordo con il suo pensiero.

Caso di Mario Roggero: Selvaggia Lucarelli contro Melissa Satta

“Prima di decidere e confermare una sentenza così al povero signor Roggero i signori\e dovrebbero mettersi nei suoi panni. Fatevi una bella domanda, ma se fosse successo a voi? Ma se con le mani legate ci fosse stata vostra figlia o figlio? Ma se avessero preso a pugni vostra moglie? #vergogna”, ha scritto Satta su X.

“Siamo un paese di pagliacci – ha digitato la showgirl sarda in un secondo tweet – Tutti sanno che in Italia possono venire e fare i delinquenti. Sono più tutelati loro di noi bravi cittadini! Forse il tema più urgente da affrontare è la sicurezza del nostro Paese perché ormai si sente parlare solo di violenze, aggressioni, scippi, accoltellamenti, rapine…”

E ancora: “Mio figlio che ha 12 anni mi ha chiesto: “Mamma posso fare una passeggiata con i miei amici?! Io mi sono sentita di dirgli di no, perché purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano. Se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano. Ma con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?!”

Gli interventi social di Satta sono stati commentatissimi e hanno generato reazioni divisive: da un lato coloro che le hanno dato ragione, dall’altro quelli che ritengono i suoi ragionamenti eccessivi e fuori luogo. Tra coloro che sono intervenuti sulle esternazioni dell’ex velina c’è stata anche Selvaggia Lucarelli che ha rilanciato il tweet che si conclude con l’hashtag vergogna, corredandolo con le seguenti parole: “A breve un programma su Rai 1 in coppia con Brumotti”.

Il precedente tra Lucarelli e Satta

Non è la prima volta che Lucarelli rivolge critiche a Satta. Era già accaduto nel settembre del 2024. “Manco la pulizia delle tende si paga più”, aveva scritto la giornalista in riferimento al fatto che l’ex velina aveva chiamato una ditta di pulizie per pulire le tende di casa, senza però sborsare un euro. In realtà aveva saldato il conto, ma sotto forma di pubblicità su Instagram in cui sponsorizzava l’azienda in questione. Una pratica molto usuale tra i content creator e su cui più volte Lucarelli si è scagliata.

A far capire che c’era stato questo tipo di accordo tra Satta e la ditta di pulizie era stato l’hashtag che la stessa conduttrice aveva inserito nel post dedicato al lavaggio delle tende, vale a dire #supplied, termine tramite cui si è obbligati a far sapere agli utenti che quella tipologia di contenuto è una sponsorizzazione. Infatti, coloro che lavorano sul web, quando promuovono prodotti o servizi a fini pubblicitari, devono a norma di legge rendere chiara la natura del contenuto.