Melissa Satta da urlo sui social. Prosegue il silenzio su Boateng

Melissa Satta da urlo sui social. Prosegue il silenzio sulle voci di rottura con Kevin Prince Boateng

In questi giorni continuano a rincorrersi le voci di un’imminente rottura tra Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng. L’indiscrezione è stata lanciata qualche giorno fa dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Pare che la coppia sia ai ferri corti e che il matrimonio potrebbe giungere presto su un binario morto. Non è detta però l’ultima parola. Nel frattempo la modella non ha perso la sua ‘vena’ social e, ‘in mancanza’ del coniuge, le sue attenzioni sono tutte per il figlio Maddox (4 anni). Ma non solo, visto che nell’ultimo post pubblicato su Instagram si è ritratta in una foto ‘da urlo’, per la gioia dei suoi follower.

Melissa mozzafiatto su Instagram, di Boateng nessuna traccia

Occhiali da sole, bikini mozzafiato e una noce di cocco da cui gustare una bevanda prelibata. Con questa foto Melissa è apparsa su Instagram nella giornata odierna. Fulminea la reazione dei fan, che sono accorsi a migliaia sotto il suo profilo per lasciare un like o un commento di apprezzamento. Intanto, perdura il silenzio inquietante sulla sua relazione sentimentale. “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, sono state le ultime dichiarazioni dell’ex velina di Striscia la Notizia rilasciate giorni fa alla rivista Chi. Da quel momento è calato il sipario, e il silenzio. Bocca cucita e attenzioni solo per Maddox. Anche sui social, nessun segnale di riavvicinamento con il marito. Nemmeno nel giorno di Natale.

Daniele Interrante e Melissa Satta: botta e risposta dei due ex

La Satta, nei giorni scorsi, è balzata alle cronache pure per un botta e risposta con l’ex fidanzato Daniele Interrante. La diatriba è nata dopo che Melissa, durante la sua ospitata alla Repubblica delle Donne, programma condotto da Chiambretti, ha riservato all’ex tronista di Uomini e Donne delle dichiarazioni non proprio edificanti. La risposta di Interrante non si è fatta attendere ed è arrivata, piccata, dalle colonne della rivista Spy.