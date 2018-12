Melissa Satta a CR4 parla degli ex fidanzati Bobo Vieri e Daniele Interrante

Melissa Satta da Chiambretti parla di Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e Daniele Interrante

Ospite di CR4-La Repubblica delle Donne, Melissa Satta è tornata a parlare dei suoi ex fidanzati famosi. Che, com’è noto, sono solo due: Daniele Interrante e Bobo Vieri. La showgirl è stata stuzzicata da Piero Chiambretti sul suo passato che è ormai un capitolo chiuso. E sì, perché Melissa è ormai è andata avanti: da anni è felice accanto a Kevin Prince Boateng, che l’ha resa mamma del piccolo Maddox. “Bobo Vieri? Non ci sentiamo più. Ma indirettamente ho fatto gli auguri a lui e alla sua compagna per la nascita della bambina. Non ho problemi col passato”, ha assicurato la modella italo-americana.

Melissa Satta lancia una frecciatina all’ex fidanzato Daniele Interrante

Nei confronti di Daniele Interrante, l’ex tronista conosciuto quando era poco più che maggiorenne, Melissa è stata più pungente. “Povera me! Avevo solo diciotto anni, anche io ancora oggi mi chiedo perché”, ha scherzato l’ex Velina di Striscia la notizia. “Con Vieri è stata una relazione più cosciente”, ha aggiunto la 32enne. L’amore della vita è però arrivato solo con Boateng, che dalla scorsa estate è tornato a giocare in Italia. Il centrocampista ghanese è uno degli uomini di punta del Sassuolo e Melissa non si perde neppure un match della squadra nero verde.

Il calciatore Boateng ha aiutato Melissa Satta a crescere e a maturare

Al marito Melissa Satta ha dedicato un lungo capitolo del suo primo libro, M come Melissa. “Boateng mi ha fatto maturare raccontandomi le sue esperienze di vita, così diverse dalla mia, lui tedesco di origini ghanesi, che ha scelto di avere anche la cittadinanza ghanese. Ha una storia importante”, ha ammesso la soubrette.