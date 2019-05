Melissa Satta: “Vieri e Costanza Caracciolo? Sono contenta”

By

Le parole di Melissa Satta su Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Nessun rancore da parte di Melissa Satta nei confronti dell’ex fidanzato Bobo Vieri. I due si sono amati anni fa, hanno avuto una lunga relazione e poi si sono mollati. A distanza di tempo l’amore è scomparso ma non l’affetto che i due provano e che proveranno sempre. L’ex moglie di Kevin Prince Boateng si è detta contenta della nuova vita privata di Vieri. Che, com’è risaputo, si è da poco sposato con l’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo, dalla quale ha avuto la piccola Stella. Melissa, tornata di recente single dopo la fine del suo matrimonio con il calciatore del Barcellona, ha parlato senza problemi della nuova vita di Vieri, divisa tra l’Italia e Miami.

Melissa Satta felice per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

“Siamo stati insieme quasi sei anni ed è un persona a cui vorrò sempre bene. Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici, ma sono davvero contenta che si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che adesso abbia una figlia, Stella”, ha dichiarato Melissa Satta al settimanale Grazia. “Non mi meraviglia che sia diventato così celebre: è un giocherellone, fa ridere, è sempre stato così, anche se adesso si può esprimere completamente. Quando smetti di giocare a calcio hai degli obblighi diversi e sei più libero di essere te stesso. Lui è davvero così: simpaticissimo”, ha aggiunto la soubrette sarda.

Bobo Vieri ancora in contatto con l’ex Elisabetta Canalis

Se Vieri e Melissa Satta non hanno mantenuto alcun rapporto dopo la rottura, diversa è la situazione tra Christian e un’altra ex celebre, Elisabetta Canalis. Quest’ultima è rimasta amica dello sportivo ed è molto legata pure a Costanza Caracciolo.