Elisabetta Canalis a casa di Bobo Vieri: il gesto speciale per l’ex e Costanza

Elisabetta Canalis va a casa di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: il regalo per la piccola Stella

Proprio un bel gesto quello di Elisabetta Canalis, la quale nella giornata di ieri è andata a trovare Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La showgirl ha deciso di portare un regalo alla piccola Stella, nata un mese fa. Accompagnata dalla figlia Skyler, l’ex velina di Striscia La Notizia ha fatto visita ai due neo-genitori. Ad annunciare questa visita speciale è stata la stessa Elisabetta, che ha condiviso un video su Instagram qualche ora fa. Dopo la loro tormentata storia d’amore, Bobo e la Canalis sono rimasti in ottimi rapporti. A dimostrarlo questa volta è proprio il filmato condiviso dalla showgirl, che la vede felice di omaggiare la nascita di Stella, nata dall’amore tra Vieri e Costanza. Il video condiviso dall’ex velina mostra la figlia Skyler che offre alla Caracciolo il suo regalo per la neonata. La bambina apre lei stessa il dono per Stella ed Elisabetta ironizza: “Dovrebbe aprirlo Costanza per Stella e invece lo apre lei”.

Elisabetta Canalis e il video che la ritrae in compagnia di Costanza Caracciolo

Un rapporto molto bello quello che c’è tra Vieri ed Elisabetta, che diversi anni fa hanno fatto sognare gli italiani con la loro tormentata storia d’amore. Skyler apre il regalo di Stella e lo consegna a Costanza. Dopo di che, la Canalis continua a scherzare sul gesto della figlia. “Pella bambina! Capito Costanza e Christian? Occhio perché è un attimo che se li riprende”, scrive Elisabetta come didascalia del video condiviso su Instagram. “Da Cosenza è tutto!”, risponde con un commento la Caracciolo, con tanto di cuoricini e faccine che ridono. Una bella sorpresa, dunque, per i due neo genitori, che da tempo speravano di poter allargare la loro famiglia.

Bobo Vieri e Elisabetta Canalis in ottimi rapporti: il pubblico si complimenta con loro

Sono tanti i commenti di apprezzamento scritti dagli utenti sotto il post pubblicato dalla Canalis. Il pubblico si complimenta con la showgirl per aver fatto visita al suo ex fidanzato e alla compagna di quest’ultimo. Costanza, nel video, promette alla piccola Skyler che le farà vedere Stella, la quale non viene mostrata nel filmato. Una grande amicizia lega, dunque, Vieri ed Elisabetta. Gli utenti di Instagram non possono non complimentarsi con loro per il bel rapporto che sono riusciti a instaurare.