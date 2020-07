Melissa Satta e Boateng, secondo figlio dopo l’estate: “Lo desideriamo”

Dopo vari gossip su una seconda gravidanza, oggi è arrivata la verità da parte di Melissa Satta. La showgirl sta pensando concretamente al secondo figlio con Boateng, anche perché non vorrebbero che Maddox rimanesse figlio unico. La Satta è stata intervistata dal Corriere e ha parlato non solo del suo privato, ma anche di come è andata la sua quarantena. Melissa infatti ha creato un appuntamento con le sue follower per allenarsi insieme. Sono state le tante donne che la seguono a chiedere che fissasse giorno e ora per allenarsi insieme tramite le dirette Instagram, si sono sentite motivate e la Satta è molto contenta di questo utilizzo dei social. Per il resto, ha raccontato, non ne è dipendente. Li tiene in considerazione più per il lavoro che per altro, ma veniamo adesso alle parole sul secondo figlio in arrivo.

Melissa Satta e Boateng, nei progetti della coppia c’è anche un secondo figlio: le parole della showgirl

Melissa Satta ha iniziato il suo racconto partendo dal suo rapporto con Boateng. Quando si sono conosciuti, ha detto, lei era consapevole del fatto che sposandolo avrebbe dovuto fare dei sacrifici e trasferirsi spesso, rinunciando ad avere una stabilità. Allo stesso tempo il calciatore ha accettato il lavoro della Satta e tutto ciò che ne deriva. Insomma, hanno trovato il loro equilibrio come coppia e dopo una breve crisi coniugale si sono ritrovati più innamorati di prima. E poi ha parlato del desiderio di avere un altro figlio. Non lo hanno ancora programmato, ha ammesso, ma di sicuro non arriverà questa estate. Forse dopo inizieranno a pensarci più concretamente, ma è certo che presto la famiglia Boateng crescerà. “Lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere”, ha ammesso l’ex Velina di Striscia la notizia.

Melissa Satta, presto un secondo figlio con Boateng: “Maddox non sarà figlio unico”

D’altronde non vive la gravidanza come un ostacolo, continuerà a lavorare come ha fatto quando era incinta di Maddox. Alla prima gravidanza infatti ha lavorato fino al nono mese, continuando a coltivare sogni e progetti. Farà lo stesso quando sarà in attesa del secondo figlio… Tra pochi mesi, magari, dopo l’estate? Da tempo ormai spuntano gossip sulla Satta incinta una settimana sì e una no, ma la prossima volta potrebbe non essere più un falso allarme. Adesso sappiamo infatti che è nei progetti della coppia.