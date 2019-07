Melissa Satta e Boateng ci riprovano: seconda luna di miele per la coppia

Melissa Satta e Boateng sono tornati insieme: ultime news

Ormai non è più una novità: Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme. I diretti interessati non lo hanno dichiarato apertamente ma sui social network, dove sono entrambi molto attivi, hanno fatto capire a tutti che il loro amore è ancora vivo e forte. Dopo la breve separazione della scorsa primavera la Satta e Boateng hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto. E in questi giorni si sono concessi una seconda luna di miele, rigorosamente da soli. Il settimanale Di Più ha beccato la coppia all’aeroporto di Olbia, senza il figlio Maddox che ha cinque anni. I due sono apparsi complici e sorridenti e soprattutto desiderosi di mettersi in viaggio per ritrovare un po’ della vecchia serenità e armonia. La location scelta? Al momento è top secret ma, spulciando le stories Instagram, dovrebbe trattarsi di una località balneare.

Cosa dicono gli amici del ritorno di fiamma tra Melissa e Kevin

Oltre a beccare Melissa Satta e Boateng in partenza, Di Più ha pure interpellato alcuni amici della coppia. Che hanno confermato il ritorno di fiamma tra la soubrette sarda e il calciatore ghanese. “Sì, sono partiti per trascorrere un paio di giorni da soli, hanno capito che il loro sentimento è ancora forte e sono decisi a vivere questa nuova possibilità”, hanno fatto sapere alcune persone vicine a Melissa e Kevin. Dunque l’ex Velina di Striscia la notizia e lo sportivo stanno analizzando in questi giorni i propri sbagli per ripartire alla grande e non distruggere quella famiglia creata nel 2014 con il piccolo Maddox.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Boateng

Melissa Satta e Boateng si sono conosciuti nel 2011 grazie ad amici in comune. Nel 2014 sono diventati genitori del piccolo Maddox e nel 2016, con una romantica cerimonia in Sardegna, sono diventati marito e moglie. La separazione, per motivi ancora tutti da chiarire, è stata annunciata nella primavera del 2019.