Melissa Greta Marchetto: “Fidanzato? C’è una persona che mi interessa”

Melissa Greta Marchetto non si sbottona sulla sua vita sentimentale

Melissa Greta Marchetto continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita amorosa. Qualche anno fa si era detta fidanzata con una persona estranea al mondo dello spettacolo. Oggi, impegnata al Festival di Sanremo 2019 con il Dopofestival, la conduttrice è semplicemente “interessata a qualcuno”. “Nella mia vita c’è una persona che mi interessa. Dire che è un fidanzato è prematuro, ma ci frequentiamo da un po’ e per ora va tutto bene”, ha confidato la Marchetto a Confidenze. Al momento sono più solide le amicizie: “Mantengo quelle storiche, a cui ho aggiunto le nuove nate da quando mi sono trasferita a Milano, dove finalmente ho trovato casa. Ha le pareti chiare ed è piena di cose che amo”.

La carriera di Melissa Greta Marchetto

Melissa Greta Marchetto è una presentatrice brianzola di 33 anni. Il padre, Maurizio Marchetto, è l’allenatore della Nazionale di pattinaggio su velocità, mentre la madre è insegnante di educazione fisica. Melissa ha studiato recitazione e debuttato nel mondo dello spettacolo grazie allo spettacolo delle Winx con protagonista Carolina Kostner. La Marchetto era la doppiatrice dei momenti cantati e recitati. Subito dopo ha lavorato a Deejay tv come conduttrice e poi è approdata in Rai. Qui è entrata nella squadra di Quelli che il calcio e successivamente è stata promossa come conduttrice di un programma radiofonico su Radio Due. Nel 2018 ha affiancato Sergio Assisi in Primafestival, format di approfondimento sul Festival di Sanremo.

Melissa Greta Marchetto e la laurea

Melissa Greta sta per laurearsi. “Mi mancano tre esami per finire Lettere a indirizzo Beni Culturali. Vado piano perché nel 2005 ho iniziato a lavorare. Studiavo canto quando sono stata ingaggiata per il musical sulle Winx”, ha spiegato la Marchetto, che è da sempre appassionata di musica.