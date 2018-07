Melissa Greta Marchetto vita privata: “Fidanzata con il padrone di Jack”

Melissa Greta Marchetto fidanzato: la vita privata della conduttrice

Melissa Greta Marchetto è felicemente fidanzata! La bionda conduttrice ha rivelato al settimanale F di avere da qualche tempo un amore. Il volto di Quelli che il calcio ha però preferito non svelare l’identità dell’uomo che l’ha conquistata. “C’è il padrone di Jack (il cane del fidanzato, ndr). Ci siamo conosciuti a un concerto, ma la scintilla è scoppiata a una festa al Forte di Santa Tecla durante il Festival di Sanremo“, ha detto Melissa. “Mi piace per la sua ironia e la sua forza”, ha aggiunto la giovane non svelando però ulteriori dettagli. Chi sarà il fortunato? Di sicuro non è Tommaso Paradiso, il cantante dei Thegiornalisti. Qualche tempo fa si vociferava di una liason tra l’artista e Melissa ma Tommaso è felicemente fidanzato da un anno con un’altra ragazza, Carolina, estranea al mondo dello spettacolo.

Chi è Melissa Greta Marchetto: la sua carriera

Melissa Greta Marchetto è una conduttrice e showgirl di 32 anni. Il padre, Maurizio Marchetto, è l’allenatore della Nazionale di pattinaggio su velocità, mentre la madre è insegnante di educazione fisica. Melissa ha studiato recitazione e debuttato nel mondo dello spettacolo grazie allo spettacolo delle Winx con protagonista Carolina Kostner. La Marchetto era la doppiatrice dei momenti cantati e recitati. Subito dopo ha lavorato a Deejay tv come giornalista e poi è approdata in Rai. Qui è entrata nella squadra di Quelli che il calcio e poi è stata promossa come conduttrice di un programma radiofonico su Radio Due. Di recente ha affiancato Sergio Assisi in Primafestival, format di approfondimento sul Festival di Sanremo.

Melissa Greta Marchetto non è ancora laureata

Melissa Greta si è trasferita da tempo a Milano ma non è ancora riuscita a laurearsi. “Qualcosa che ho sognato di fare e non ho ancora fatto? Laurearmi alla facoltà di Lettere e filosofia con indirizzo in Beni culturali. Mi mancano quattro esami per finire l’università ma ce la farò, perché ho dato tutti quelli difficili e sotto sotto sono una secchiona”, ha fatto sapere la Marchetto.