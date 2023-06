Meghan Markle volto di un importante brand: vita rivoluzionata

Ancora importanti novità per Meghan Markle. Dopo la recente notizia sulla presunta separazione in corso dal principe Harry, la duchessa di Sussex sarebbe pronta a rivoluzionare completamente la sua immagine e, di conseguenza, il suo ruolo mediatico. Per questo, potrebbe presto diventare un volto per un importante marchio, Dior. Per l’attrice, questa mossa sarebbe fondamentale per poter riabilitare la sua immagine dopo la cancellazione del suo podcast da parte di Spotify dopo una sola stagione.

In realtà, è da tempo che la protagonista di “Suits” lancia segnali sui cambiamenti che stanno per avvenire nella sua vita e nella sua carriera. Dopo essere scomparsa dai riflettori per diverso tempo, è poi riapparsa con diversi ritocchini estetici. Inoltre, è recentemente entrata a far parte di un’importante agenzia di management che si occupa di diversi volti appartenenti al mondo di Hollywood. Insomma, una chiara distanza dalle vicende legate alla Corona brittanica, dalle quali si è completamente estraniata. Ebbene, secondo quanto riportato dai tabloid americani, il passo successivo per costruire questa sua nuova immagine sarebbe la collaborazione con Dior.

Come menzionato prima, questo sbarco nel mondo della moda sarebbe estremamente importante per Meghan.”Se ci riesce, nessuno ricorda che il suo stupido podcast è stato cancellato dopo appena una stagione“, ha dichiarato Caroline Graham, autrice di una colonna su The Mail on Sunday. Solo pochi giorni fa è stata resa nota la notizia secondo la quale Spotify ha deciso di sospondere il podcast di Harry e Meghan, dopo una separazione concordata con Archell Audio, la compagnia dei duchi di Sussex. Secondo quanto riportato dai tabloid, la piattaforma sarebbe rimasta delusa dai due, a causa della scarsità di materiali e contenuti inediti forniti. “Harry e Meghan, non avendo soddisfatto il benchmark di produttività, non riceveranno il pagamento completo”, ha svelato il Wall Street Journal.

Infine, bisogna far notare che Meghan Markle è già affezionata al brand da tempo. Difatti, negli anni, non sono mancate le occasioni in cui l’attrice ha sfoggiati abiti firmati Dior. Tra le più importanti, ricordiamo l’ultima partecipazione pubblica della Regina Elisabetta prima di morire, ovvero il suo Giubileo a giugno del 2022. D’altro canto, l’ultima volta in cui ha vestito il marchio, invece, è stato durante un evento in California per l’associazione sua e del marito, Archwell. Ma, la Duchessa non è l’unica in famiglia ad apprezzare il brand. Il principe Harry, infatti, ha indossato Dior lo scorso maggio durante la cerimonia d’incoronazione di suo padre, Re Carlo III.