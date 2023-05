Immagini che stanno facendo il giro del mondo quelle che vedono protagonista il principe Harry mentre entra nell’abbazia di Westminster per assistere all’incoronazione del padre, re Carlo III. Il duca di Sussex, nel percorrere in solitaria la navata dell’abbazia, è apparso spaesato: ennesima riprova di come il secondogenito del Re d’Inghilterra sia stato completamente isolato dalla Royal Family.

L’ingresso di Harry nell’abbazia di Westminster

Niente abiti militari per Harry, che si è mostrato in abito civile di gala con al petto le medaglie conquistate durante le sue missioni in Afghanistan. Si tratta della prima umiliazione che il “figlio di scorta” di re Carlo III ha dovuto subire. Poco fa il principe è entrato nell’abbazia di Westminster per assistere alla cerimonia di incoronazione ufficiale del padre, ma un dettaglio ha catturato l’attenzione di molti: il duca di Sussex ha varcato l’ingresso per ultimo fra i membri di casa Windsor con un’aria confusa e spaesata, accennando un mezzo sorriso e rivolgendo qualche saluto ai presenti. Il video di quel momento ha letteralmente fatto il giro del mondo e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dopo di lui è stata la volta dei fratelli di re Carlo III, tuttora attivi nella rappresentanza della Royal Family: la principessa Anna, con il consorte Timothy, e il principe Edoardo, neo duca di Edimburgo, con la consorte Sophie. Al duca di Sussex è poi stato riservato un posto in terza fila, tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank e la principessa Alexandra. Niente prima fila per il secondogenito di Carlo III in quanto il posto d’onore è riservato ai familiari reali in attività. In questa importante occasione quindi non verrà applicato il criterio della successione che avrebbe permesso ad Harry di sedere vicino al fratello, il principe William.

Harry sono io quando mi invitano ad una festa in cui non conosco nessuno #verissimo #Incoronazione pic.twitter.com/29qS7BpRgB — trashtvstellare (@tvstellare) May 6, 2023

La breve permanenza a Londra e il ritorno in California

Il principe è arrivato da Los Angeles con il volo American Airlines AA136, atterrato venerdì alle 11:23 a Londra Heathrow. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la partecipazione del duca di Sussex sarà molto rapida: Harry avrebbe in programma di non trattenersi molto in quel di Londra. Pare infatti che non prenderà parte ai festeggiamenti organizzati a Buckingham Palace, non apparirà nelle foto ufficiali dell’evento e tantomeno parteciperà alla processione di ritorno dall’abbazia di Westminster né si unirà alla sua famiglia sul balcone per la tradizionale apparizione pubblica. Una partecipazione fugace quella del secondogenito di re Carlo III, che sarà il primo ad andarsene. Sfruttando i diversi fusi orari, dovrebbe ripartire subito dopo la cerimonia per poter festeggiare il compleanno del figlio Archie, rimasto insieme alla madre Meghan e alla sorellina Lilibet in California.