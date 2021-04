“Meghan Markle voleva partire con Harry”, i rapporti con la famiglia oggi

L’attrice di Suits pare volesse mettersi in viaggio verso Londra insieme al marito per i funerali del principe Filippo, ma le hanno consigliato di no

Meghan Markle voleva tornare a Londra con e per Harry. Anche oggi dunque si continua a parlare di Royal Family. Da quando è venuto a mancare il principe Filippo, duca di Edinburgo, i più appassionati alle vicende dei Windsor si sentono in una puntata infinita di The Crown. La serie di Netflix racconta la storia della regina Elisabetta e della sua famiglia e forse chi si è appassionato sta vivendo con maggiore trasporto le vicende che ruotano intorno alla scomparsa del principe Filippo. I funerali, che si svolgeranno in forma ristretta e privata a causa del Covid, così come i rapporti tesi tra la Royal Family e i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle.

Negli ultimi giorni si è aperto un dibattito su Meghan: ha sbagliato o ha fatto bene a non partire per Londra? Harry è tornato a casa da solo, è in quarantena e parteciperà all’ultimo saluto al nonno Filippo. La Markle non ci sarà e sono stati i medici a consigliarle di non mettersi in viaggio. Sembrava essere quasi una scusa, per tanti almeno è suonata così. Invece le ultime news confermerebbero questa tesi. Il sito E! News ha riportato dei retroscena giunti da una fonte vicina alla duchessa di Sussex:

“Meghan voleva tornare nel Regno Unito per sostenere il marito, ma le è stato consigliato di non farlo a causa della sua gravidanza. Avrebbe messo da parte tutte le tensioni familiari per essere lì con Harry”

Tensioni che pare continuino a esistere. La scomparsa del duca di Edinburgo non è servita a riavvicinare i Windsor a Meghan e i rapporti sarebbero ancora tesi dopo l’intervista ormai celebre. “Non è ancora in ottimi rapporti con la famiglia”, ha aggiunto la fonte. Tuttavia nelle scorse ore qualcuno ha fatto sapere che la regina Elisabetta non avrebbe reagito malissimo all’assenza di Meghan Markle ai funerali del marito. Anzi, si sarebbe mostrata comprensiva vista la gravidanza.

Allora è il resto della famiglia a non voler perdonare Meghan? D’altronde l’attrice stessa aveva dichiarato a Oprah che la regina è sempre stata amorevole con lei e non c’entra nulla nelle tensioni che hanno spinto lei e Harry a rinunciare ai titoli. Il viaggio in solitaria di Harry a Londra però avrà anche dei benefici. Arrivando a Londra da solo infatti potrebbe avere più occasioni e modo di riallacciare i rapporti con il fratello William. Tra i due ci sarebbe già stata una telefonata in attesa di potersi incontrare, a quarantena terminata quindi nel giorno dell’addio al principe Filippo.