Meghan Markle tornerà a fare l’attrice? I dubbi dopo un suo gesto

Meghan Markle nostalgica: la Duchessa di Sussex rimpiange la sua vecchia vita? Il dubbio a Mattino 5

Meghan Markle ha intenzione di riprendere in mano la sua vecchia vita? A Mattino 5 gli ospiti di Federica Panicucci si pongono questa importante domanda, dopo un gesto compiuto dalla stessa moglie del principe Henry. Sembra proprio che l’ex attrice abbia aperto un profilo segreto su Instagram, per continuare a seguire i suoi amici, proprio come era abituata a fare prima di convolare a nozze e diventare la Duchessa di Sussex. Poco dopo, però, Meghan avrebbe cancellato questo profilo, poiché si sarebbe trovata in difficoltà. Secondo le ultime news, la Markle non sarebbe riuscita a sopportare i commenti negativi da parte degli haters, sentendosi addirittura perseguitata. Dunque, sembra proprio che Meghan non sia molto amata nel mondo. Infatti, le continue voci negative sul suo conto starebbero un po’ rovinando la sua immagine. Si parla spesso dei licenziamenti che avvengono nello star reale a causa del suo atteggiamento. Questo particolare sembra non piacere a molti. Nel frattempo, pare che Meghan senta nostalgia per la sua vecchia vita da star.

Meghan Markle potrebbe tornare a fare l’attrice? Le regole della Royal Family non glielo permetterebbero

Ricordiamo che Meghan, prima di diventare Duchessa di Sussex, era un’attrice e modella. Ora, essendo la moglie del principe Henry, ha dovuto mettere da parte queste sue passioni per rispettare le regole della Casa Reale. Ma la sua iscrizione segreta su Instagram fa pensare che, in realtà, Meghan stia rimpiangendo quei giorni in cui poteva sentirsi più “libera” di esprimersi. Da qui nasce un dubbio a Mattino 5 molto importante: la Markle tra qualche anno potrebbe decidere di tornare negli Stati Uniti per fare l’attrice? La sua posizione nella famiglia Reale probabilmente non le permetterebbe di compiere un simile cambiamento, soprattutto insieme a Henry. Sappiamo bene che Meghan sognava, sin da bambina, di fare l’attrice. Ora la sua vita è completamente cambiata e potrebbe non essere come lei si aspettava.

Meghan Markle incinta: i dubbi sul suo comportamento alla Casa Reale

Meghan al momento è incinta e si vocifera che stia aspettando addirittura tre gemelli. Nonostante i dubbi sulla sua nostalgia, la Markle si mostra in pubblico sempre con un grande sorriso. Intanto, però, si pensa che le voci sui suoi problemi alla Casa Reale non siano del tutto vere e che dipendano semplicemente da una trovata della stampa inglese per intrattenere i cittadini.