Meghan Markle, problemi alla Casa Reale: è tutto vero? Il dubbio

Meghan Markle continua a creare problemi alla famiglia Reale: è tutto vero o si tratta di un’arma di distrazione di massa?

Dubbi sulle ultime vicende della Casa Reale che riguardano Meghan Markle. Sul territorio inglese non si parla d’altro dei continui problemi che starebbe creando la moglie del principe Henry. In particolare, sembra che la guardia del corpo della Duchessa di Sussex si sia licenziata. Non solo, Kate Middleton non avrebbe invitato al suo compleanno Meghan, a causa del suo comportamento. Stando alle ultime notizie, la Markle starebbe tenendo un atteggiamento poco carino con lo staff della famiglia Reale, tanto che diverse persone si sarebbero addirittura licenziate. Ma Meghan è davvero così insopportabile? Nasce il dubbio a Mattino 5. Qualcuno è convinto del fatto che, in realtà, si tratti di una mossa della stampa inglese per distrarre i cittadini. Si parla, in particolare, di “arma di distrazione di massa”. Le riviste starebbero creando un caso intorno a Meghan proprio per distrarre gli inglesi dai loro problemi, rendendoli partecipi di eventi che in realtà non sarebbero mai esistiti.

Meghan Markle, il dubbio sul suo comportamento: continuano i rumors sul suo atteggiamento poco carino alla Casa Reale

Meghan sta davvero creando così tanti problemi alla famiglia Reale? Sicuramente si tratta di un dubbio che sta facendo pensare diverse persone. La stampa inglese potrebbe rendere la figura della Duchessa di Sussex così difficile per distrarre i cittadini inglesi. Nel frattempo, le notizie negative su Meghan continuano a creare il caos. In particolare, gli ultimi licenziamenti avvenuti nella Casa Reale stanno interessando tutto il mondo. Ma non solo, i rapporti tra i due fratelli William e Henry si sarebbero rovinati proprio a causa dell’atteggiamento poco carino di Meghan. Pare che quest’ultima non vada particolarmente d’accordo con la cognata Kate, che a sua volta non l’avrebbe neppure invitata al suo compleanno.

Meghan Markle e Henry in attesa del loro primo figlio: i rumors parlano di due gemelli

Si tratta, dunque, di un’arma di distrazione di massa quella utilizzata dalla stampa inglese? Meghan starebbe dividendo il mondo a metà. C’è chi continua a sostenerla e chi, invece, è convinta che non sia adatta a essere una Duchessa. La sua famiglia l’ha definita più volte come una persona pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Intanto, Meghan e Henry sono in attesa del loro primo bambino. I rumors parlano addirittura della nascita di due gemelli.