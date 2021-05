Meghan Markle, svolta sull caso di plagio: William e Kate rubano la scena

Mentre il principe William e Kate Middleton si avvicinano ancora di più ai cittadini, Meghan Markle finisce nuovamente sotto accusa. L’ex attrice di The Suits ha scritto un libro per bambini The Bench, in uscita il prossimo 8 luglio. Ma ecco che gli osservatori reali hanno notato delle similitudini con il libro scritto da Corinne Averiss, The Boy and The Bench. In molti hanno ipotizzato che la Markle avesse copiato le pagine di questo volume. A parlare ci pensa ora proprio Averiss, attraverso i social. L’autrice ammette che, leggendo la descrizione e l’estratto pubblicato del nuovo libro della Duchessa di Sussex, non ha riscontrato la stessa storia o lo stesso tema del suo. In questo modo prende le difese di Meghan, che si è lasciata ispirare dalla relazione che Harry ha con il figlio Archie.

Intanto, proprio oggi, William e Kate condividono una grande notizia: hanno lanciato il loro canale Youtube. Per gli inglese questa è una bella sorpresa. Il nome è Kensington Royal e arriva già il primo video. Ebbene, da ora in poi, i due Duchi di Cambridge condivideranno filmati che li riguardano, sfruttando la piattaforma. Una mossa, la loro, che attira decisamente l’attenzione. Questo primo video ha una durata di 25 secondi, durante i quali appaiono sorridenti e sereni. Si divertono sul divano della loro casa, scherzando tra loro. “Meglio tardi che mai”, dichiara William, facendo appunto notare che ora sono presenti anche loro su Youtube.

Per sorprendere gli inglesi, la coppia reale prova a stare al passo coi tempi, creando un loro canale e conquistando ancora di più la fiducia dei cittadini. Il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono così unti alla massa confermando la loro posizione sui social network. Un’ora dopo, il primo video condiviso da William e Kate su Youtube ha ottenuto più di 40mila visualizzazioni. Ora, a distanza di 5 ore, ci sono state più di 180mila.

Non hanno dato una spiegazione sul motivo per cui hanno deciso di creare questo canale Youtube proprio in questo momento. Sono sicuramente al centro della scena per via dei difficili rapporti che continuerebbero a esserci con Harry e Meghan, che ormai hanno iniziato la loro nuova vita in California.