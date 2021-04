“Harry e Meghan via dalla famiglia”: il piano di Carlo e la vendetta dei duchi

Si avvicina la resa dei conti nella Royal Family. A guidarla è il Principe Carlo, che dopo la morte di Filippo avrà più spazio di manovra ed ha in mente di sforbiciare spese e costi. I primi a subire la nuova politica dovrebbero essere i due ‘ribelli’ Harry e Meghan Markle.

“Rimarranno membri senior di casa Windsor solo Carlo, Camilla William, Kate e i principini di Cambridge”, ha spiegato la biografa Angela Levin. La scrittrice ha assicurato che la casa dei Windsor in futuro “abbandonerà i duchi di Sussex” al loro destino. L’obiettivo è quello di dire stop ai costi superflui. Così “i rami secchi della famiglia” saranno i primi a “essere tagliati”, ha aggiunto la Levin, riferendosi ai duchi di Sussex.

“Desidera abbattere i costi della Corona diminuendo il numero dei membri senior di casa Windsor. E probabilmente a pagare le conseguenze di tale scelta saranno Harry e Meghan”, ha raccontato sempre la biografa che inoltre ha dichiarato che era la Regina a voler tenere “tutti insieme per motivi sentimentali”. Adesso, però, la sovrana 95enne, ha finito le forze e a breve potrebbe delegare al figlio sempre più mansioni. E il primo passo che vuole fare Carlo è proprio quello di contenere le spese della Royal Family. Secondo i tabloid d’oltremanica, il ducato di Sussex potrebbe addirittura in un futuro non troppo lontano non esistere più.

L’idea di Carlo non colpirebbe soltanto Harry e Meghan, ma pure altri membri reali. Oggi il titolo viene usato dalla Principessa Anna, il Principe Andrea, le principesse Beatrice e Eugenia di York, il conte e la contessa di Wessex, il duca e la duchessa di Gloucester; il duca e la duchessa del Kent e le figlie: questi, secondo quanto scritto dal Daily Mail, “potrebbero essere esortati a trovare lavori più comuni”.

Carlo avrebbe l’intenzione di allinearsi a quanto già succede nelle monarchie del Nord Europa, tagliando privilegi e titoli per mettere a posto le finanze della famiglia. “Forse in molti potrebbero anche perdere i titoli”, aggiunge il tabloid.

Harry e Meghan, aria di vendetta

Le tensioni restano alle stelle tra Harry e Meghan e il resto della famiglia. C’è chi scommette che i due abbiano già in testa un piano per vendicarsi dello ‘sgambetto’ del Principe Carlo. Come? Con una nuova edizione di Finding Freedom, la biografia dei Sussex messa nero su bianco dai loro fedelissimi Omid Scobie e Carolyn Durand.

La prima versione del libro è già stata data alle stampe nell’agosto 2020, tuttavia non ha ottenuto i risultati sperati per quel che concerne le vendite. Adesso però i tempi sono cambiati e i due duchi sono al centro dell’attenzione mediatica. Per questo la biografia sarà riaggiornata con capitoli inediti, che dovrebbero uscire nelle librerie tra circa due o tre mesi. E c’è da scommettere che saranno capitoli esplosivi.