Meghan Markle e Harry continuano a essere al centro della scena, tra i protagonisti delle notizie di gossip. Sembra proprio che la loro vita lontano da Buckingham Palace non stia regalando grandi risultati, anzi. Si parla spesso di importanti problemi economici e non solo. Infatti, di recente sono spuntate fuori delle forti indiscrezioni sulla loro relazione, che starebbe giungendo al capolinea.

I gossip parlano di un presunto tradimento da parte di Meghan Markle con il suo bodyguard. Inoltre, c’è chi si dice convinto del fatto che addirittura Harry aspetterebbe un figlio da un’altra donna. Ciò che è certo al momento è che la Duchessa ha preso parte a una cena di beneficienza da sola, senza Harry, a Indianapolis. Per prendere parte a questo evento, la Markle avrebbe ricevuto un cachet da un milione di dollari.

Tale cena di beneficienza, durante la quale gli ospiti avrebbero pagato 3mila dollari a testa, aveva come scopo quello di parlare di empowerment femminile. Sono diverse le associazioni di donne filantrope che hanno preso parte all’evento. Tra queste anche la Women’s Fund of Central Indiana, che ha organizzato l’evento e il fondo di interesse speciale della Central Indiana Community Foundation. In tale organizzazione no profit sono giunte le donazioni.

In passato, anche Michelle Obama – moglie di Barack Obama ed ex first lady degli Stati Uniti – ha preso parte a questo tipo di evento.

Meghan Markle nel Regno Unito ha rischiato la vita

Ma oggi ad attirare l’attenzione non è stata solo l’assenza di Harry all’evento a Indianapolis, ma anche le dichiarazioni di da Neil Basu, ex capo di Scotland Yard. Quest’ultimo ha svelato che Meghan Markle ha ricevuto minacce “disgustose”.

Scendendo nel dettaglio, l’ex capo della polizia britannica ha rivelato di aver svolto delle indagini su vari complotti reali che venivano pianificati ai danni della Duchessa, che ha seriamente rischiato la vita. A Channel 4 News, Neil Basu ha confessato che queste minacce di morte provenivano da gruppi di estrema destra online.

“Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle minacce. È disgustoso ed è un problema reale. Ho parlato pubblicamente per molti anni della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo paese”

Dunque, sembra proprio che Meghan fosse finita nel mirino di questi gruppi che praticano terrorismo. Fortunatamente, alla moglie del principe Harry non è accaduto nulla.