Il principe Harry avrà un figlio dalla sua amante? Le voci sulla crisi matrimoniale con Meghan Markle si stanno intensificando sempre di più. Il dettaglio trapelato oggi però potrebbe rendere il tutto ancor più complicato, e forse se fossero solo pettegolezzi sarebbe il caso di smentire la crisi. I duchi di Sussex non lo stanno facendo, ma c’è da dire che non sono soliti prendere lo smartphone in mano e registrare video su Instagram per parlare della loro vita privata.

Il gossip del giorno riguarda il principe Harry. Se nei giorni scorsi si è parlato moltissimo del presunto tradimento di Meghan con la guardia del corpo di Harry, oggi è il principe a essere finito sotto accusa. I tradimenti sarebbero reciproci, come se a nessuno dei due importasse più dell’altro. E quindi dopo aver fatto un passo gigantesco come quello di lasciare la casa reale per vivere in America con la moglie, adesso Harry non solo vorrebbe lasciare lei ma avrebbe una relazione parallela. Con un figlio in arrivo.

Sui tabloid esteri, e non solo, si parla sempre di più della separazione imminente tra Harry e Meghan. I due al momento starebbero vivendo solo una relazione di facciata. Come riportato da DiLei, Harry avrebbe un’amante e aspetterebbero un figlio. Questo avrebbe fatto precipitare le cose in casa con Meghan, nonostante anche lei avrebbe tradito lui. Eppure sarebbe proprio Meghan Markle a voler lasciare in questo momento la loro villa a Montecito, insieme ai figli Archie e Lilibet.

I Sussex avrebbero avuto tanti litigi nelle ultime settimane, alcune anche fuori dalle mura domestiche. Per esempio si è vociferato di una lite in un ristorante vicino casa loro che si sarebbe conclusa con il principe che avrebbe mollato la moglie al tavolo con gli amici e sarebbe corso via. Per il momento, va sottolineato, sono tutti pettegolezzi e nient’altro. Così come non ci sono ulteriori dettagli sul presunto figlio in arrivo di Harry e l’amante. Ci saranno di sicuro altri gossip nelle prossime settimane, a meno che Harry e Meghan non decidano di metterci la faccia. Sia in un caso sia nell’altro.