Meghan Markle ha parlato della regina Elisabetta per la prima volta dopo la sua scomparsa. È passato ormai più di un mese dalla morte della sovrana e gli occhi restano puntati su Harry e Meghan, nonostante siano in corso cambiamenti importanti nella famiglia reale. Innanzitutto c’è un nuovo sovrano: Carlo è diventato re, ma neanche il cambio sul trono è in grado di oscurare la coppia ribelle. Che poi è proprio il motivo per il quale i Windsor hanno provato, e sempre proveranno forse, a limitare la presenza dei Sussex agli eventi importanti.

La volontà da parte della Royal Family è di evitare che l’attenzione e i riflettori siano puntati su Harry e Meghan, ma pare inevitabile. Riescono a rubare la scena anche con poche dichiarazioni sulla scomparsa della regina Elisabetta. Su di lei la coppia che ha rinunciato a oneri e onori della famiglia reale non ha mai pronunciato alcuna parola negativa. Anzi, hanno sempre escluso Elisabetta da ogni loro accusa contro Buckingham Palace.

Oggi Meghan Markle ha parlato così della regina Elisabetta: “Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”. Queste le sue parole in una intervista riportata da Page Six. Meghan ha parlato anche del giorno in cui la sovrana è venuta a mancare:

“Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti”

Quello stesso giorno la Markle non ha accompagnato il marito Harry al capezzale della nonna, ma non c’era neanche Kate al fianco di William. A Balmoral si sono recati solo i parenti più stretti, i discendenti diretti della sovrana. In un primo momento anche Meghan era pronta a mettersi in viaggio, poi è arrivata la telefonata per avvertire Harry che Meghan non era la benvenuta. Nulla di personale in quel caso, visto che non c’era neanche l’attuale Principessa del Galles.

Meghan ha avuto solo parole di stima e ammirazione per la regina Elisabetta, che ha definito come “l’esempio più fulgido di leadership femminile”. C’è anche tanto affetto per la nonna di suo marito. Non a caso, Meghan ha scelto Lilibet come nome per sua figlia – che si chiama Lilibet Diana -, e Lilibet è il soprannome da bambina di Elisabetta II. L’ex attrice di Suits ha infine detto che adesso la regina si è ricongiunta con l’amato marito, il principe Filippo.