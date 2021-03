Meghan Markle pianifica il parto del secondo figlio: l’importante scelta

La Duchessa di Sussex e il principe Harry starebbero pensando a un piano per la nascita della bambina; sicuramente non dovranno aderire al protocollo reale

Meghan Markle e il principe Harry attendono il loro secondo figlio. Durante l’intervista bomba a Oprah Winfrey, la coppia ha fatto sapere che accoglieranno una femminuccia. Sembra che, intanto, la Duchessa di Sussex stia pianificando il suo secondo parto, che dovrebbe avvenire all’inizio della prossima estate, secondo quanto delle fonti reali hanno rivelato a Page Six. Ebbene la bambina sarà il primo reale in assoluto a nascere nel territorio degli Stati Uniti! Quando era incinta del primo figlio Archie, la Markle sognava inizialmente di poter avere un parto all’interno della casa a Frogmore Cottage, dove viveva con Harry nel Regno Unito.

Meghan, però, ha dovuto dare alla luce Archie nell’ospedale privato di Portland a Londra, lo scorso 6 maggio 2019. La nascita del bambino è avvenuta una settimana dopo del previsto ed è per questo motivo che la moglie del principe Harry non ha potuto realizzare il suo desiderio. Erano stati i medici a consigliare alla Duchessa di Sussex di partorire in una struttura ospedaliera, con lo scopo di far nascere Archie in totale sicurezza. Una fonte fa sapere che ora Meghan vorrebbe partorire in casa la sua seconda figlia. “Ma lei ha una bellissima casa in California, è un bellissimo ambiente per dare alla luce la sua bambina”, fa notare la fonte.

Qualora fosse necessario recarsi in una struttura ospedaliera, Meghan non avrà problemi, in quanto si trova vicina al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California, ritenuto uno dei migliori ospedali d’America. La coppia ha acquistato la villa a Montecito, da 14,5 milioni di dollari, lo scorso anno, dopo aver lasciato la Royal Family. Harry è felicissimo di accogliere la sua seconda figlia nella famiglia che sta creando con Meghan, lontano dai doveri della Corona.

La nascita della bambina, la quale diventerà principessa quando suo nonno Carlo salirà al trono, sarà abbastanza diversa da quella di suo fratello Archie. Pare che la prima gravidanza per la Markle non sia stata per nulla serena. Nel corso dell’esplosiva intervista, lei stessa ha raccontato dei momenti bui e dei timori affrontati prima dell’arrivo di Archie. Ora la nascita della seconda figlia avverrà in tutt’altro modo.

Non ci sarà il servizio fotografico nel parco del Castello di Windsor per presentarla al mondo. La situazione è ben diversa dal passato e una fonte reale precisa:

“Non è chiaro, ora che Meghan e Harry sono privati ​​cittadini se annunceranno la nascita, o come sarà. Questa volta non devono aderire al protocollo reale”

Dunque, non si sa quale sarà la mossa della Famiglia Reale in occasione della nascita della figlia di Harry e Meghan Markle.