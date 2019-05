Meghan Markle: perché ha scelto il nome Archie? Parla un amico

By

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra genitori: scelto il nome Archie per il Royal Baby

Lunedì 6 maggio 2019, per la gioia dei fan della famiglia reali sparsi in tutto il mondo, è nato Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono diventati per la prima volta genitori e, da qualche giorno, gli occhi di tutti sono puntati su di loro. Ma quello che tutti si stanno chiedendo adesso è: perché hanno scelto il nome Archie? A provare a dare una risposta a questa domanda c’ha provato un amico d’infanzia di Meghan. Quest’ultimo, contattato dal Mirror, avrebbe tirato il padre della Markle che, secondo la sua opinione, avrebbe avuto un ruolo importante nella scelta del nome del Royal Baby.

Meghan Markle e Harry presentano al mondo Archie: perché hanno scelto questo nome? Le ultime news

Secondo quanto rivelato dall’amico di Meghan Markle, la duchessa di Sussex da piccola sarebbe stata ossessionata dai fumetti di Archie, un personaggio immaginario protagonista di numerose storie illustrate a serie. La stessa, inoltre, pare fosse solita passare le sue giornate alla ricerca di edizioni limitate di Archie, facendosi accompagnare sempre dal padre (che assecondava questa sua passione). Il nome che ha scelto per il figlio, dunque, potrebbe essere una sorta di omaggio ai vecchi tempi, quelli felice e spensierati da bambina, quando ancora lei e il padre si parlavano.

Meghan Markle ai ferri corti con la famiglia: tagliati i contatti con il padre e la sorella

Meghan Markle, come i ben informati sapranno, ha deciso di tagliare i ponti con alcuni membri della sua famiglia già prima di convolare a nozze con Harry. Al suo matrimonio, difatti, era presente solo la madre. Il padre e la sorella, nonostante i loro continui appelli a mezzo stampa. non hanno più contatti con la duchessa di Sussex. La nascita del figlio li farà riconciliare? Staremo a vedere.